JawaPos.com - Kehamilan calon buah hati kedua membawa kebahagiaan tersendiri bagi Jennifer Coppen. Di tengah penantiannya menyambut anggota keluarga baru, Jennifer menyempatkan diri untuk menyampaikan pesan menyentuh kepada putri pertamanya, Kamari.

Melalui sebuah ungkapan cinta penuh kasih sayang, Jennifer Copper ingin memastikan kepada Kamari bahwa kehadiran adik tidak akan mengubah posisi Kamari di hatinya.

Ia menyadari bahwa perubahan dalam keluarga bisa menjadi pengalaman baru bagi anak pertama, terutama ketika perhatian dan kasih sayang orang tua nantinya harus dibagikan kepada dua anak sekaligus.

Jennifer Coppen berusaha memberikan pemahaman kepada Kamari bahwa dirinya akan selalu memiliki tempat istimewa sebagai anak pertama.

Dalam pesannya, Jennifer Coppen membayangkan bagaimana kehidupan Kamari akan berubah setelah memiliki adik. Kamari akan menjadi kakak yang selalu diikuti oleh sang adik.

"Nanti akan ada tangan kecil yang selalu mencari tangan kamu, ada mata kecil yang selalu melihat kamu dengan penuh kagum, dan ada satu orang lagi di dunia ini yang akan mencintai kamu dengan caranya sendiri," tulis Jennifer di akun Instagram pribadinya.

Jennifer menegaskan bahwa Kamari tidak perlu khawatir bakal kehilangan perhatian maupun kasih sayang dari kedua orang tuanya lantaran fokus ke adik.

"Mama cuma mau kamu tahu, kamu nggak akan pernah kehilangan tempat kamu di hati Mama. Kamu nggak perlu takut harus berbagi cinta Mama, karena cinta Mama ke kamu nggak akan pernah berkurang sedikit pun. Hati Mama cuma akan semakin besar untuk mencintai kalian berdua," lanjutnya.

Bagi Jennifer Coppen, Kamari memiliki posisi yang tidak mungkin digantikan oleh siapa pun. Putrinya merupakan sosok yang pertama kali memperkenalkannya pada pengalaman menjadi seorang ibu.

"Kamu akan selalu jadi anak pertama Mama. Anak yang pertama kali ngajarin Mama arti menjadi seorang ibu. Dan nggak akan ada siapa pun yang bisa menggantikan cerita dan tempat kamu sebagai anak pertama Mama," ungkapnya.

Tak hanya berharap Kamari bisa menerima kehadiran sang adik, Jennifer juga membayangkan hubungan kakak beradik tersebut akan tumbuh menjadi ikatan yang istimewa.

Jennifer berharap keduanya kelak bisa tumbuh bersama, saling menjaga, berbagi cerita, dan saling menyayangi satu sama lain. Bahkan, Jennifer berharap kedua anaknya dapat menjadi sahabat terbaik sepanjang hidup mereka.

"Mama nggak sabar lihat kalian tumbuh bersama, punya cerita sendiri, saling menjaga, saling menyayangi, dan semoga suatu hari nanti bisa jadi sahabat terbaik satu sama lain," tulisnya.

Jennifer menutup pesannya dengan ungkapan terima kasih kepada Kamari karena telah memberinya pengalaman pertama menjadi seorang ibu.

"Thank you for making me a mama first, my girl. You will forever have a special place in my heart that nobody could ever take away," tulis Jennifer.