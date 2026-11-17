JawaPos.com - Kabar kehamilan Jennifer Coppen menjadi momen yang membahagiakan bagi keluarga. Sang aktris membagikan video mengharukan di akun media sosial ketika memberi tahu putri pertamanya, Kamari, bahwa sebentar lagi ia akan memiliki adik.

Momen spesial itu dibagikan Jennifer Coppen melalui akun Instagram pribadinya, @jenniferhubner. Dalam video tersebut, Jennifer terlihat memperlihatkan alat tes kehamilan atau test pack kepada Kamari.

Awalnya, Kamari tampak kebingungan ketika menerima benda yang diberikan sang ibunda. Bocah perempuan itu terlihat berusaha memahami maksud dari Jennifer sebelum akhirnya menyadari kabar yang ingin disampaikan kepadanya.

"Di perut mama ada baby," beri tahu Jennifer Coppen.

Setelah mengetahui bahwa ibunya sedang mengandung, Kamari langsung memeluk Jennifer. Reaksi spontan tersebut membuat momen pengumuman kehamilan itu terasa haru dan emosional.

Jennifer pun mengungkapkan perasaannya melalui pesan cukup panjang yang ditujukan khusus untuk putri pertamanya. Ia mengenang bagaimana Kamari menjadi sosok yang pertama kali memperkenalkannya pada pengalaman menjadi seorang ibu.

"Untuk anak pertamaku, Kamari. Kamu adalah orang pertama yang bikin aku menjadi seorang mama. Kamu yang mengubah seluruh duniaku dan ngajarin mama rasanya mencintai seseorang lebih dari diri mama sendiri," tulis Jennifer Coppen.

Ia mengaku kehadiran Kamari telah mengubah kehidupannya. Sebelum memiliki anak, Jennifer tidak pernah membayangkan bahwa dirinya bisa merasakan cinta yang begitu besar kepada seseorang.

Kini, pengalaman menjadi seorang ibu akan kembali ia rasakan dengan kehadiran buah hati kedua pada saat terlahir nanti.

"Dan sekarang, sayang, sebentar lagi kamu akan jadi seorang kakak," ungkapnya.

Jennifer Coppen berharap Kamari dapat memahami betapa istimewanya momen tersebut. Menurutnya, kehadiran seorang adik akan memberikan pengalaman baru bagi putrinya, terutama dalam membangun hubungan persaudaraan.

Ia membayangkan Kamari akan menjadi sosok panutan bagi adiknya. Sebagai anak yang lebih tua, Kamari nantinya bisa menjadi teman pertama, tempat belajar, sekaligus seseorang yang memberikan rasa aman bagi sang adik.

"Kamu akan jadi teman pertama dia, tempat dia belajar banyak hal, tempat dia merasa aman, dan seseorang yang akan selalu dia punya seumur hidupnya begitupun sebaliknya," ungkap Jennifer Coppen.

Unggahan tersebut memperlihatkan sisi emosional Jennifer dalam menyambut anggota keluarga baru. Tidak hanya membagikan kabar kehamilan, ia juga ingin mengabadikan proses ketika Kamari mulai diperkenalkan dengan peran barunya sebagai seorang kakak.