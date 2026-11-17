JawaPos.com - Kabar kurang menyenangkan dari girl group RESCENE. Minami dikabarkan harus melewatkan sejumlah kegiatan grup karena kondisi kesehatannya mendadak memburuk.

Pengumuman tersebut membuat para penggemar khawatir, terutama ketika RESCENE tengah menjalani rangkaian promosi musik terbaru mereka.

THE MUZE Entertainment mengumumkan bahwa Minami tidak dapat menghadiri jadwal yang telah ditentukan pada hari tersebut. Agensi menjelaskan bahwa sang idol mengalami penurunan kondisi kesehatan secara tiba-tiba sehingga membutuhkan waktu untuk beristirahat.

THE MUZE Entertainment meminta pengertian penggemar atas ketidakhadiran mendadak Minami. Pihak agensi juga menyampaikan bahwa mereka akan memberikan dukungan terbaik agar sang idol dapat kembali bertemu penggemar dalam keadaan sehat.

Namun, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai kondisi yang dialami Minami maupun berapa lama ia perlu beristirahat.

Kabar tersebut muncul di tengah aktivitas promosi album mini keempat RESCENE berjudul PULSE, yang dirilis pada 3 November 2026. Album tersebut mencatat pencapaian penjualan lebih dari 600.000 kopi pada minggu pertama.

Lagu utama berjudul With juga berhasil membawa grup tersebut meraih kemenangan di program musik The Show pada 10 November.

Sebelumnya, Minami sempat mengungkapkan kepada penggemar bahwa jadwal kegiatan para anggota cukup padat.

Dalam pesan melalui platform komunikasi penggemar, ia bercerita bahwa mereka terkadang hanya mendapatkan waktu tidur sekitar satu jam karena harus menjalani rekaman, syuting, dan latihan.

Minami juga menyampaikan rasa terima kasih kepada rekan-rekannya yang tetap bekerja keras meskipun menghadapi rutinitas melelahkan.

Menurut laporan Soompi, agensi berharap Minami dapat segera pulih dan kembali menjalani aktivitas bersama RESCENE. Penggemar pun diharapkan memberikan dukungan serta semangat tanpa memberikan tekanan kepada sang idol.