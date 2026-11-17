JawaPos.com - Masa depan BLACKPINK jadi perbincangan setelah nama grup tersebut tidak muncul dalam pembaruan terbaru YG Entertainment.

Situasi ini langsung menarik perhatian penggemar, mengingat BLACKPINK merupakan salah satu grup paling populer yang pernah dibesarkan oleh agensi tersebut.

Ketidakhadiran nama Jennie, Jisoo, Rosé, dan Lisa dalam pengumuman itu pun memunculkan berbagai pertanyaan mengenai aktivitas grup ke depannya.

Dalam pengumuman yang disampaikan pendiri YG Entertainment, Yang Hyun Suk, pada Oktober 2026, perusahaan membahas sejumlah rencana untuk artis-artisnya.

Di antaranya adalah aktivitas BABYMONSTER, rilisan terbaru TREASURE, serta persiapan debut grup pria dan wanita baru. Namun, tidak ada informasi mengenai rencana kegiatan BLACKPINK dalam pembaruan tersebut.

Menurut laporan Zapzee, tidak adanya nama BLACKPINK memicu spekulasi di kalangan penggemar. Sebagian BLINK mempertanyakan apakah grup tersebut masih memiliki kesepakatan untuk menjalankan aktivitas bersama YG Entertainment.

Ada pula penggemar yang menyampaikan kekecewaan karena grup yang selama ini menjadi salah satu wajah utama perusahaan justru tidak disebutkan dalam pengumuman tersebut.

Meski demikian, tidak disebutkannya BLACKPINK dalam pembaruan perusahaan bukan berarti kontrak grup mereka telah berakhir.

Pada Desember 2023, YG Entertainment secara resmi mengumumkan bahwa keempat anggota telah memperpanjang kontrak untuk aktivitas grup.

Sementara itu, kontrak individu untuk kegiatan solo tidak diperpanjang, sehingga masing-masing anggota memiliki kebebasan mengembangkan karier pribadi di luar agensi.

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi yang memastikan apakah ketidakhadiran BLACKPINK dalam pengumuman terbaru berkaitan dengan perubahan kontrak atau sekadar tidak adanya informasi aktivitas grup yang perlu disampaikan saat itu.

Karena itu, spekulasi mengenai masa depan mereka masih perlu menunggu klarifikasi langsung dari YG Entertainment maupun pihak BLACKPINK.

Di tengah berbagai pertanyaan tersebut, penggemar tentu berharap Jennie, Jisoo, Rosé, dan Lisa tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan perjalanan sebagai grup.