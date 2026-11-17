JawaPos.com - Deddy Mahendra Desta atau kerap disapa Desta tak bisa menyembunyikan kesedihan ketika menceritakan pertanyaan sang putri terkait kehalalan uang yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Pertanyaan tersebut muncul setelah anaknya membaca komentar warganet di media sosial yang menyinggung soal pekerjaan sang ayah di tengah hebohnya Desta, Ariel NOAH, Gading Marten dan Raffi Ahmad terlibat dalam proyek pemerintah.

Pertanyaan sang putri terasa cukup menyesakkan dada bagi Desta. Sebagai seorang ayah, ia sungguh tidak mudah menerima pertanyaan seperti itu dari putri semata wayangnya.

"Dua hari lalu, putri saya nanya, 'duit ayah itu halal nggak sih?' Dia baca dari komentar di sqosial media," kata Desta di bilangan Jakarta Selatan.

Komentar negatif yang muncul di media sosial ternyata ikut memengaruhi cara pandang anaknya terhadap Desta.

Desta sadar bahwa sebagai publik figur, dirinya tidak bisa sepenuhnya menghindari komentar miring. Namun, ia tidak menyangka persoalan tersebut sampai masuk ke ruang keluarga dan menimbulkan pertanyaan dari anaknya.

"Sebagai seorang ayah mendengar pertanyaan kayak gitu, berat banget rasanya," tuturnya.

Ayah tiga anak itu mengaku sudah terbiasa menghadapi kritik, hujatan, maupun penilaian negatif dari warganet. Akan tetapi, ketika persoalan tersebut menyentuh tanggung jawabnya sebagai orang tua, dampak emosional yang dirasakan menjadi berbeda.

Desta Tegaskan Tak Pernah Memberikan Nafkah dari Hasil Merampas Hak Orang Lain Menanggapi pertanyaan putrinya, Desta berusaha memberikan penjelasan mengenai sumber penghasilan yang selama ini digunakan untuk membiayai kebutuhan anak-anaknya.

Ia ingin anak-anaknya memahami bahwa nafkah yang diberikan berasal dari hasil pekerjaannya yang halal, bukan dari tindakan yang merugikan atau mengambil hak orang lain.

"Yang lebih penting adalah saya ingin memastikan bahwa anak-anak saya tahu bahwa bapaknya tidak sedikit pun memberikan nafkah untuk anak-anaknya dari merampas hak orang lain," ungkap Desta.

Pernyataan Desta tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang dihadapinya bukan sekadar menyangkut reputasi sebagai publik figur. Ia juga harus menghadapi dampak dari polemik yang santer beredar dalam beberapa waktu belakangan terhadap hubungan dan komunikasi dengan anak-anaknya.

Polemik The Dudas Minus One dan Dana Rp 15 Miliar Kejadian yang dialami Desta tersebut terjadi di tengah polemik terkait endorsement kementerian yang melibatkan The Dudas Minus One yang difasilitasi oleh RANS.

Proyek pemerintah tersebut dipersoalkan oleh ICW mengingat Raffi Ahmad menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Proyek pemerintah yang diterima RANS diduga memiliki konflik kepentingan, selain angka bernilai cukup besar dari proyek tersebut.

Desta bersama Raffi Ahmad, Gading Marten, dan Ariel NOAH akhirnya sepakat untuk mengalihkan seluruh pendapatan yang mencapai kurang lebih Rp15 miliar itu untuk membantu masyarakat yang tengah tertimpa musibah.

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