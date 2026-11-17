JawaPos.com - Han So Hee kembali curi perhatian melalui pemotretan terbarunya untuk majalah fashion ELLE Korea. Ia dipercaya menjadi wajah sampul edisi Desember 2026 dengan tiga versi cover yang menampilkan pesona berbeda.

Penampilan Han So Hee kali ini semakin menarik berkat gaya rambut pirang dan busana koleksi Dior 2027 Cruise yang memancarkan kesan berani sekaligus elegan.

Tak hanya membahas dunia fashion, Han So Hee juga berbagi cerita mengenai proyek akting terbarunya, serial Netflix Solo Leveling.

Dalam serial tersebut, ia memerankan Cha Hae In, satu-satunya pemburu perempuan kelas S di Korea. Saat ini, proses syuting telah memasuki tahap pertengahan dan sang aktris masih terus mendalami karakter yang diperankannya.

Dikutip dari Zapzee, Han So Hee menggambarkan Cha Hae In sebagai sosok yang sebenarnya memiliki hati lembut dan sensitif.

Meski terlihat kuat ketika menghadapi berbagai bahaya, karakter tersebut juga berusaha melindungi orang lain serta tetap menjalani kehidupan sebagai manusia biasa. Han mengaku selalu mengingat sisi tersebut setiap kali bersiap menjalani proses syuting.

Han So Hee juga berbicara tentang arti kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Jika dahulu ia lebih sering menghabiskan waktu sendirian, kini ia menyadari bahwa momen paling menenangkan justru hadir ketika bersama orang-orang yang disayanginya.

Baginya, aktivitas sederhana seperti mengobrol, mengulang cerita yang sama, atau sekadar menghabiskan waktu bersama tetap memiliki nilai berharga.

Ia turut mengungkapkan bahwa menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi bukanlah hal mudah. Han So Hee mengaku sering memikirkan cara agar tidak kelelahan dalam menjalani keduanya.

Namun, keberadaan orang-orang di sekitarnya yang juga bekerja keras menjadi sumber kekuatan untuk melewati masa-masa sulit.

Mengenai perkembangan dirinya sebagai aktris, Han So Hee merasa setiap proyek telah memberinya kesempatan untuk bertumbuh, meskipun perubahan itu terkadang tidak terlihat besar.

Ia belajar memahami tanggung jawab yang dipikul, menerimanya dengan rendah hati, dan menyelesaikan setiap pekerjaan tanpa banyak mengeluh.