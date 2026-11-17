JawaPos.com - YENA tengah jadi sorotan setelah penampilannya di Melon Music Awards (MMA) 2026 menuai perdebatan di media sosial. Ia dituding meniru konsep panggung dan gaya busana penyanyi pop Amerika, Sabrina Carpenter.

Menanggapi kontroversi tersebut, stylist YENA akhirnya angkat bicara dan memberikan penjelasan mengenai proses kreatif di balik penampilan sang artis.

Pada 14 November 2026, YENA tampil di panggung MMA yang berlangsung di Gocheok Sky Dome, Seoul. Ia membawakan lagu andalannya, Catch Catch, dengan aransemen bernuansa jazz.

Penampilannya dilengkapi gaun mini merah dengan potongan berbentuk hati, sarung tangan, serta properti sofa berbentuk bibir yang menjadi bagian dari konsep panggung.

Kemiripan tersebut kemudian mengundang perhatian warganet karena Sabrina Carpenter pernah mengenakan busana dengan detail hati saat penampilan Natal pada 2023.

Selain itu, sofa berbentuk bibir juga mengingatkan sebagian penonton pada properti yang digunakan Sabrina ketika tampil di BRIT Awards pada Maret 2025. Perbandingan kedua penampilan itu

Stylist YENA menjelaskan bahwa konsep pertunjukan sebenarnya dirancang untuk merangkum perjalanan karier sang penyanyi.

Menurut laporan Zapzee, inspirasi yang digunakan berasal dari gaya pin-up era 1950-an dan 1960-an, musikal Broadway Amerika, parade, serta pertunjukan Moulin Rouge. Tim kreatif ingin menghadirkan penutup yang megah, meriah, dan penuh energi.

Stylist tersebut juga memberikan penjelasan khusus mengenai gaun dengan potongan berbentuk hati yang menjadi pusat kontroversi. Ia mengaku telah menemukan dan membeli busana serupa dari sebuah merek sejak 2022, jauh sebelum penampilan YENA di MMA tahun ini.

Ide untuk kembali menggunakan detail hati muncul dari percakapan lama bersama YENA mengenai kemungkinan mengenakan busana tersebut dalam konsep panggung yang sesuai. Ia juga membagikan foto lama sebagai bagian dari penjelasannya.

Meski memahami bahwa beberapa elemen penampilan YENA mungkin mengingatkan publik pada artis lain, stylist tersebut mengaku kecewa karena keseluruhan pertunjukan langsung dicap sebagai hasil tiruan tanpa mempertimbangkan proses kreatif di baliknya.