JawaPos.com - Perseteruan hukum yang melibatkan Min Hee Jin, kembali menjadi perhatian publik. Pada 16 November 2026, kepolisian Korea Selatan memutuskan melimpahkan Min Hee Jin ke kejaksaan atas dugaan pelanggaran kepercayaan dalam proses pemutusan kontrak eksklusif NewJeans dengan ADOR.

Perkembangan ini menambah babak baru dalam konflik panjang antara mantan petinggi agensi tersebut dan perusahaan yang menaungi grup tersebut.

Menurut laporan allkpop, Kantor Polisi Mapo Seoul meneruskan kasus Min Hee Jin ke Kantor Kejaksaan Distrik Barat Seoul tanpa penahanan.

Ia diduga memberikan pengaruh yang tidak semestinya ketika para anggota NewJeans menyampaikan keputusan untuk mengakhiri kontrak eksklusif mereka pada November 2024.

Dua mantan wakil presiden ADOR yang turut diperiksa, masing-masing bermarga Lee dan Shin, tidak dilimpahkan karena polisi menilai keterlibatan mereka dalam perkara tersebut tidak cukup kuat.

Kasus ini berawal dari ketegangan antara NewJeans dan ADOR pada November 2024. Kelima anggota grup menggelar konferensi pers darurat pada 28 November dan mengumumkan rencana mengakhiri kontrak eksklusif mereka.

Sebelumnya, pada 13 November, para anggota telah mengirimkan surat resmi kepada ADOR yang berisi tuntutan, termasuk pengembalian posisi Min Hee Jin sebagai CEO serta permintaan maaf terkait pernyataan “ignore her” yang dikaitkan dengan Hanni.

ADOR kemudian mengajukan gugatan untuk memastikan keabsahan kontrak eksklusif para anggota. Pengadilan memutuskan mendukung ADOR pada Oktober 2025, dan keputusan tersebut menjadi final setelah para anggota tidak melanjutkan banding.

Secara terpisah, Min Hee Jin juga pernah menghadapi penyelidikan atas tuduhan HYBE bahwa dirinya berusaha mengambil alih kendali manajemen ADOR. Namun, pada Juli 2025, polisi memutuskan tidak meneruskan perkara tersebut ke kejaksaan karena menilai tuduhannya tidak terbukti.

Menanggapi keputusan terbaru, pihak Min Hee Jin melalui agensinya, OK Records, menyampaikan keberatan keras. Mereka membantah bahwa Min pernah memengaruhi para anggota NewJeans untuk mengakhiri kontrak dengan ADOR.

Pihaknya juga mempertanyakan pemberitaan yang muncul sebelum Min menerima pemberitahuan resmi mengenai pelimpahan kasus. Mereka menyatakan perbedaan penilaian dalam proses penyelidikan akan diklarifikasi lebih lanjut selama pemeriksaan di kejaksaan.

Pelimpahan perkara ini belum berarti Min Hee Jin telah dinyatakan bersalah. Proses hukum masih berlanjut dan pihaknya tetap membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya.