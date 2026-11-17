JawaPos.com - Raffi Ahmad bersyukur masih memiliki sahabat yang setia memberikan dukungan ketika dirinya tengah menghadapi berbagai persoalan. Di tengah sorotan publik dan kritikan yang datang bertubi-tubi, presenter sekaligus pengusaha itu merasa kehadiran orang-orang terdekat menjadi kekuatan tersendiri untuk melewati masa sulit.

Tiga sahabat yang disebut Raffi Ahmad dan tetap berada di sisinya adalah Desta, Ariel NOAH, dan Gading Marten. Ketiganya dinilai tidak menjauh meski Raffi sedang menghadapi situasi yang kurang menguntungkan saat ini.

Raffi bahkan menyebut dukungan tersebut sebagai sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan materi. Baginya, persahabatan justru terlihat ketika tetap hadir bukan hanya saat dalam keadaan senang, tapi juga ketika berbagai masalah datang.

"Saya sangat beruntung punya sahabat Ariel, Desta, Gading. Mereka tidak meninggalkan saya disaat sedang susah maupun senang," kata Raffi Ahmad di bilangan Jakarta Selatan.

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Dia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada ketiga sahabatnya karena tetap memberikan dukungan di tengah situasi tak menyenangkan yang sedang dihadapinya.

"Terima kasih sama sahabat yang tidak meninggalkan saya saat dalam keadaan susah. Inilah arti sahabat yang tidak bisa dibeli dengan apa pun," ujarnya.

Raffi menegaskan, Desta, Gading Marten, dan Ariel NOAH menerima pekerjaan dari kementerian yang difasilitasinya melalui RANS sebenarnya dilandasi oleh profesionalisme.

"Mereka sebenarnya profesional dalam bekerja," ungkapnya.

Diketahui, Raffi Ahmad beberapa waktu belakangan menjadi pusat perhatian publik setelah namanya terseret dalam sejumlah polemik.

Nama Raffi ikut terseret dalam masalah buntut atas kehadirannya di acara deklarasi mahasewa di kawasan Bundaran HI pada 29 Oktober 2026. Keterlibatan Raffi dalam kegiatan tersebut menuai beragam tanggapan dan kritik tajam dari masyarakat.

Sorotan lain juga mengarah keperusahaan milik Raffi Ahmad, RANS. Perusahaan tersebut menjadi pusat perhatian setelah muncul temuan mengenai proyek pemerintah yang melibatkan dua kementerian dengan nilai mencapai belasan miliaran rupiah.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti proyek yang diterima RANS tersebut dengan angka cukup besar terkait proyek pengadaan influencer mencapai Rp14,69 miliar. Menanggapi situasi tersebut, Raffi menegaskan tidak akan menghindari tanggung jawab. Dia siap menghadapi persoalan yang muncul, bahkan siap dilakukan audit oleh pihak berwenang.