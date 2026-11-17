JawaPos.com - Perselisihan antara ADOR dan Danielle, kembali memanas dalam sidang ketujuh gugatan ganti rugi yang digelar di Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada 12 November 2026.

Kedua pihak kembali memperdebatkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk menghitung kerugian finansial dalam perkara tersebut.

Menurut laporan Allkpop, pihak Danielle menilai ADOR belum menyerahkan seluruh dokumen kontrak iklan yang diperlukan, sedangkan agensi tersebut beralasan bahwa sejumlah dokumen terikat kewajiban kerahasiaan terhadap pengiklan.

Di persidangan, tim hukum Danielle menyampaikan keberatan karena ADOR belum memberikan seluruh materi yang diminta oleh ahli akuntansi untuk melakukan penilaian kerugian.

Dokumen yang dipersoalkan mencakup kontrak iklan dengan sejumlah perusahaan, termasuk mitra bisnis dari luar Korea Selatan. Pihak Danielle menilai keterlambatan penyerahan dokumen dapat memperlambat proses penghitungan kerugian.

Sebaliknya, ADOR membantah sengaja menghambat proses hukum dan menjelaskan bahwa mereka perlu memperoleh persetujuan dari pihak pengiklan sebelum membuka informasi kontrak.

Menanggapi perbedaan tersebut, majelis hakim memutuskan untuk mengeluarkan perintah penyerahan dokumen terkait kontrak iklan.

Namun, pengadilan juga mempertimbangkan kepentingan kerahasiaan bisnis sehingga informasi yang dibuka dapat dibatasi pada bagian yang benar-benar diperlukan, seperti nilai kontrak.

Hakim mengingatkan bahwa proses penilaian kerugian berpotensi semakin panjang apabila kedua pihak terus memperdebatkan kelengkapan dokumen. Karena itu, pengadilan meminta agar proses pengumpulan dan pemeriksaan bukti segera diselesaikan.

Selain persoalan dokumen iklan, pengadilan juga membahas pendapatan yang diperoleh Danielle melalui aktivitas independennya. Informasi tersebut dinilai perlu diperiksa untuk menentukan perhitungan kerugian secara lebih terperinci.

Kedua pihak juga masih berbeda pendapat mengenai dasar penghitungan ganti rugi, termasuk apakah kerugian yang diklaim ADOR berkaitan dengan terhentinya aktivitas NewJeans secara keseluruhan atau tanggung jawab Danielle secara individual.

Pengadilan meminta masing-masing pihak menyampaikan dasar perhitungan yang jelas, termasuk dengan mempertimbangkan praktik industri hiburan Korea Selatan dan kasus-kasus di luar negeri.

Gugatan tersebut diajukan ADOR terhadap Danielle, salah satu anggota keluarganya, serta mantan CEO ADOR, Min Hee Jin. Nilai tuntutan yang sebelumnya mencapai sekitar 43,1 miliar won kemudian dikurangi menjadi sekitar 33,09 miliar won atau setara dengan sekitar 25 juta dolar AS.

ADOR mengaitkan tuntutan tersebut dengan perselisihan kontrak eksklusif dan kerugian yang diklaim timbul akibat terhentinya aktivitas NewJeans. Namun, besaran kerugian dan pembagian tanggung jawab masing-masing pihak masih menjadi materi yang harus diperiksa dalam persidangan.

Perselisihan ini berawal dari konflik kontrak antara NewJeans dan ADOR yang mencuat pada November 2024.

Setelah melalui proses hukum mengenai keabsahan kontrak eksklusif, hubungan Danielle dengan agensi berakhir setelah ADOR mengumumkan pemutusan kontraknya pada Desember 2025.

Sementara itu, pihak Danielle dan Min Hee Jin memiliki pandangan berbeda mengenai penyebab konflik serta kontribusi Min dalam kesuksesan NewJeans.

Perbedaan tersebut turut memengaruhi pembahasan mengenai cara menghitung kerugian dan tanggung jawab dalam gugatan yang sedang berjalan.

Sidang kedelapan akan berlangsung pada 10 Desember 2026. Pengadilan menargetkan pemeriksaan perkara dapat ditutup pada 14 Januari 2027, dengan putusan tingkat pertama diperkirakan dibacakan pada 11 Februari 2027 apabila tidak ada kendala berarti.