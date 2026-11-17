JawaPos.com - Lee Sang Soon kembali bicarakan kondisi kesehatannya yang belum sepenuhnya pulih. Dalam siaran program radio MBC FM4U A Perfect Day with Lee Sang Soon, suami Lee Hyori tersebut mengaku masih mengalami kesulitan untuk berdiri dalam waktu lama.

Pernyataan itu muncul ketika dirinya berbincang dengan anggota Peppertones, Shin Jae Pyung dan Lee Jang Won, mengenai pengalaman tampil di atas panggung.

Mengutip laporan Allkpop, Lee Sang Soon bahkan mengatakan bahwa dirinya cenderung menghindari konser yang mengharuskan penonton berdiri sepanjang pertunjukan.

Percakapan tersebut bermula ketika Shin Jae Pyung menceritakan pengalaman menyenangkan saat membawakan lagu bersama penonton.

Ia menyebut lagu terbaru Peppertones berjudul Riders memiliki bagian yang memungkinkan penonton ikut bernyanyi sehingga menciptakan suasana emosional selama konser.

Shin juga menjelaskan bahwa Peppertones biasanya menggelar pertunjukan dengan konsep standing concert, sementara konser akhir tahun mereka menjadi salah satu kesempatan ketika penonton dapat menikmati pertunjukan sambil duduk.

Mendengar penjelasan tersebut, Lee Sang Soon mengungkapkan bahwa kondisi kesehatannya membuat aktivitas berdiri terlalu lama terasa sulit.

Masalah kesehatan Lee Sang Soon sebelumnya sempat membuatnya harus menghentikan sementara aktivitas sebagai DJ radio.

Pada 26 Agustus 2026, ia mengalami penurunan kondisi fisik secara mendadak hingga tidak dapat menyelesaikan siaran seperti biasanya.

Setelah menjalani pemeriksaan dan konsultasi medis, ia mendapatkan rekomendasi untuk beristirahat karena ditemukan gejala yang berkaitan dengan penurunan fungsi saraf vagus.

Pada September, Lee Sang Soon kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada pendengar karena tidak dapat hadir dalam program radio dan menjelaskan bahwa dirinya membutuhkan waktu untuk memulihkan kondisi.

Saraf vagus merupakan saraf kranial kesepuluh yang memiliki peran penting dalam sistem saraf otonom. Saraf ini menghubungkan otak dengan sejumlah organ, termasuk jantung, paru-paru, lambung, dan saluran pencernaan.

Fungsinya berkaitan dengan pengaturan detak jantung, aktivitas pencernaan, serta sejumlah respons tubuh yang berlangsung tanpa kendali sadar.

Gangguan fungsi saraf vagus dapat berkaitan dengan berbagai gejala, tetapi bentuk keluhan dan penanganannya bergantung pada penyebab serta kondisi masing-masing pasien. Karena itu, istilah penurunan fungsi saraf vagus tidak selalu merujuk pada satu penyakit tertentu.

Setelah menjalani istirahat selama kurang lebih satu bulan, Lee Sang Soon akhirnya kembali menjadi DJ radio pada 1 Oktober 2026.

Saat itu, ia menyampaikan bahwa kondisinya sudah membaik setelah mendapatkan waktu istirahat yang cukup, meskipun belum sepenuhnya pulih.

Kembalinya ia ke ruang siaran disambut hangat oleh para pendengar. Namun, pengakuan terbarunya mengenai kesulitan berdiri dalam waktu lama menunjukkan bahwa ia masih menghadapi keterbatasan dalam aktivitas tertentu.

Kondisi Lee Sang Soon menarik perhatian penggemar yang berharap dirinya dapat menjalani pemulihan dengan baik.

Meski telah kembali bekerja sebagai penyiar radio, ia tampaknya masih perlu memperhatikan kondisi fisiknya dan menyesuaikan aktivitas sehari-hari.

Hingga pembicaraan dalam siaran tersebut, Lee Sang Soon belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai perkembangan pemeriksaan maupun penanganan medis yang sedang dijalaninya.