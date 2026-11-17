JawaPos.com – Aktor Korea Selatan Ju Ji-hoon resmi mengakhiri kontrak eksklusifnya dengan Blitzway Entertainment setelah menjalin kerja sama selama 16 tahun.

Dilansir dari laman Chosun pada Selasa (17/11), Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh pihak agensi pada tanggal 16 setelah melalui serangkaian pembicaraan dan kesepakatan bersama dengan sang aktor.

Blitzway Entertainment menyampaikan bahwa keputusan berpisah diambil berdasarkan kesepahaman kedua belah pihak sekaligus memberikan dukungan terhadap langkah baru Ju Ji-hoon dalam membangun perusahaan manajemen independen.

Selama bekerja sama, Ju Ji-hoon dan jajaran eksekutif Blitzway telah membangun hubungan profesional yang dilandasi kepercayaan serta pemahaman selama lebih dari satu dekade.

Alih-alih bergabung dengan agensi lain, aktor tersebut berencana mendirikan perusahaan sendiri bersama manajernya yang telah mendampinginya selama lebih dari 10 tahun.

Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan keleluasaan bagi Ju Ji-hoon dalam mengembangkan karier akting sekaligus memperluas keterlibatannya di bidang produksi perfilman dan hiburan.

Sebelumnya, Ju Ji-hoon bergabung dengan H&Entertainment yang kemudian diakuisisi dan digabungkan dengan Blitzway pada Oktober 2023.

Dalam perkembangan karier terbarunya, ia tengah membintangi serial orisinal Disney+ berjudul The Remarried Empress dengan memerankan Kaisar So-yeosh dari Kekaisaran Dongdae.