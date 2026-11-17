JawaPos.com – Rumor hubungan asmara antara aktor sekaligus musisi Jaden Smith, 28 tahun, dengan tokoh mode asal Prancis, Michele Lamy, 82 tahun, ramai diperbincangkan di media sosial.

Dilansir dari laman NDTV pada Selasa (17/11), Kabar tersebut semakin menyebar setelah beredar sejumlah foto yang diduga memperlihatkan keduanya berpegangan tangan, berciuman, hingga melakukan swafoto bersama.

Bahkan, muncul klaim bahwa hubungan tersebut telah berlanjut ke tahap pertunangan dan Jaden Smith dijanjikan memperoleh 80 persen kepemilikan properti milik Lamy sehingga disebut-sebut berpotensi menjadi pewaris utama kekayaannya.

Namun, berbagai klaim mengenai hubungan romantis tersebut dipastikan tidak benar dan merupakan rekayasa internet yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Foto serta video yang beredar dan diklaim memperlihatkan keduanya bersama diketahui merupakan konten buatan AI, sementara Smith maupun Lamy tidak pernah mengonfirmasi adanya hubungan asmara.

Di sisi lain, Michele Lamy diketahui telah menikah dengan perancang busana asal Amerika Serikat, Rick Owens, sejak 2006 dan bersama-sama mendirikan perusahaan mode Owenscorp.

Lamy dikenal sebagai pengusaha mode, seniman, sekaligus kolaborator kreatif yang memiliki pengaruh besar dalam industri fesyen internasional.

Sementara itu, Jaden Smith merupakan putra aktor Hollywood Will Smith dan Jada Pinkett Smith yang memulai karier perfilman melalui The Pursuit of Happyness pada 2006 serta semakin dikenal setelah membintangi The Karate Kid pada 2010.