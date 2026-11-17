JawaPos.com – Aktris Korea Selatan Han Hyo Joo dan aktor Gong Myung menjadi perbincangan hangat setelah muncul kabar bahwa keduanya menjalin hubungan asmara meskipun memiliki perbedaan usia tujuh tahun.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Selasa (17/11), Han Hyo Joo yang lahir pada 1987 diketahui berusia lebih tua dibandingkan Gong Myung yang lahir pada 1994, tetapi perbedaan tersebut justru menarik perhatian penggemar karena keduanya dinilai memiliki kecocokan dan chemistry yang kuat.

Kabar kedekatan mereka pun menyebar luas di berbagai komunitas daring hingga memunculkan spekulasi mengenai hubungan romantis kedua bintang tersebut.

Rumor tersebut semakin menarik perhatian setelah pandangan Han Hyo Joo dan Gong Myung mengenai hubungan asmara serta tipe pasangan ideal mereka kembali menjadi sorotan.

Han Hyo Joo mengungkapkan bahwa dirinya menyukai sosok yang mampu memberikan energi positif, dapat diandalkan, serta memiliki kemampuan komunikasi yang matang untuk membangun hubungan bermakna.

Sementara itu, Gong Myung lebih mengutamakan kesan pertama, kejujuran dalam mengungkapkan perasaan, serta keinginan untuk menjalani hubungan yang dipenuhi kasih sayang dan berbagai aktivitas sederhana bersama pasangan.

Namun, kabar hubungan asmara tersebut ternyata merupakan bagian dari strategi promosi drama romantis terbaru MBC berjudul Your Ground yang dijadwalkan tayang perdana pada 11 Desember.

Drama tersebut mengisahkan cinta pertama yang kembali bersemi setelah 11 tahun melalui pertemuan seorang pemain bisbol yang mengalami kemunduran karier dengan seorang agen berlatar belakang hukum.