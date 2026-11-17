JawaPos.com – Robert Pattinson dikabarkan resmi terpilih sebagai pemeran James Bond terbaru untuk melanjutkan waralaba film agen rahasia 007.

Dilansir dari laman Variety pada Selasa (17/11), Aktor yang dikenal melalui film The Batman dan The Odyssey tersebut disebut akan menggantikan Daniel Craig yang sebelumnya memerankan karakter ikonis itu dalam lima film.

Penunjukan Pattinson melibatkan Amazon MGM Studios dengan Denis Villeneuve sebagai sutradara, sementara Amy Pascal dan David Heyman bertindak sebagai produser.

Pattinson mengungkapkan kebahagiaannya atas kepercayaan tersebut dan menyebut kesempatan memerankan James Bond sebagai kehormatan sekaligus impian yang menjadi kenyataan.

Dalam pernyataannya, Pattinson mengaku antusias menjalani proyek terbaru bersama Villeneuve dan seluruh tim produksi.

Villeneuve juga menyambut kehadiran Pattinson dengan menyebut aktor tersebut memiliki karakteristik yang sesuai untuk menghidupkan sosok agen 007 dengan pendekatan baru.

Sebelum keputusan tersebut diumumkan, sejumlah nama aktor sempat menjadi kandidat kuat, di antaranya Jacob Elordi, Callum Turner, Jack Lowden, Aaron Taylor-Johnson, dan Harris Dickinson.

Namun, Pattinson akhirnya disebut berhasil mengungguli para kandidat lainnya setelah melalui proses seleksi yang turut melibatkan Nicholas Hoult.

Pemilihan Pattinson dinilai memiliki pertimbangan kuat, terutama karena popularitas dan pengalamannya dalam membintangi film-film berskala besar.

Pada 2022, Pattinson memulai debut sebagai Bruce Wayne dalam The Batman garapan Matt Reeves dan dijadwalkan kembali melalui sekuelnya pada 2028.

Selain itu, Pattinson turut membintangi The Drama dan Primetime, serta berperan dalam The Odyssey dan Dune: Part Three.