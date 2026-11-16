Aktris Jepang Noa Nakada "Ultraman Teo" Meninggal Dunia di Usia 23 Tahun

JawaPos.com - Kabar duka datang dari industri hiburan Jepang. Aktris muda Noa Nakada meninggal dunia di usia 23 tahun. Kabar kepergian pemeran serial Ultraman Teo tersebut diumumkan oleh agensi yang menaunginya, Toho Entertainment, sebagaimana dilansir dari Tokyo Reporter.

Pengumuman tersebut mengejutkan penggemar, mengingat Noa Nakada masih aktif menjalani karier di dunia akting. Bahkan sebelum meninggal dunia, ia tengah membintangi serial televisi yang masih tayang di TV Tokyo.

Dalam pernyataan resminya, Toho Entertainment menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemar yang selama ini memberikan dukungan kepada sang aktris. Agensi juga mengapresiasi semua pihak yang telah memberikan perhatian kepada Noa Nakada.

"Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kami yang terdalam kepada para penggemar yang telah mendukungnya dan kepada semua orang yang telah merawatnya," demikian pernyataan Toho Entertainment.

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Meski telah mengonfirmasi kabar kematiannya, pihak agensi tidak menjelaskan penyebab maupun tanggal pasti Noa Nakada meninggal dunia. Mereka hanya menyebut aktris kelahiran Prefektur Ishikawa itu telah berpulang baru-baru ini.

Sementara itu, prosesi pemakaman Noa Nakada telah dilaksanakan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh anggota keluarganya.

Noa Nakada lahir di Prefektur Ishikawa, Jepang, pada 21 Juni 2003. Namanya mulai dikenal publik setelah berhasil menjadi salah satu finalis ajang pencarian bakat bergengsi, Audisi Toho Cinderella ke-8, pada 2016.

Ajang tersebut menjadi salah satu pintu masuk Noa ke industri hiburan Jepang. Ia kemudian mengembangkan karier sebagai aktris melalui sejumlah proyek film dan televisi.

Debut filmnya tercatat melalui WE ARE LITTLE ZOMBIES pada 2019. Setelah itu, ia tampil dalam film My Daddy (2021) dan menjadi pemeran utama dalam Nibiiro Chocolat Ville Biennale (2024).

Kariernya terus berkembang hingga mendapat kesempatan tampil dalam proyek serial televisi yang menjadi bagian dari waralaba populer Jepang.

Berperan sebagai Kanna Izumi di Ultraman Teo Salah satu proyek terakhir yang dibintangi Noa Nakada adalah serial Ultraman Teo. Dalam serial tersebut, ia memerankan Kanna Izumi, anggota klub astronomi yang memiliki peran dalam perjalanan cerita.

Serial ini merupakan bagian dari perayaan 60 tahun waralaba Ultraman yang telah menjadi salah satu ikon budaya populer Jepang.

Kabar meninggalnya Noa turut mendapat respons dari tim produksi. Melalui situs resmi serial tersebut, pihak produksi menyampaikan belasungkawa atas kepergian sang aktris.

Menariknya, serial Ultraman Teo dipastikan tetap tayang hingga episode terakhir sesuai jadwal. Seluruh proses pengambilan gambar telah diselesaikan sebelum kabar duka tersebut diumumkan.

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