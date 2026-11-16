Tanggapan Raffi Ahmad Didesak Mundur Sebagai Utusan Khusus Presiden

JawaPos.com - Raffi Ahmad memberikan tanggapan terkait munculnya desakan publik yang memintanya untuk mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Presenter sekaligus pengusaha itu menegaskan masih berkomitmen untuk menjalankan tanggung jawab dan amanah yang diberikan kepada dirinya. Namun, urusan jabatannya akan berakhir atau dilanjutkan sangat bergantung kepada keputusan Presiden Prabowo Subianto.

"Setiap kali ada gonjang-ganjing, pasti arahnya ke situ. Yang namanya jabatan, saya tahu hanya sementara," kata Raffi Ahmad saat ditemui di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (16/11).

Mengenai tuntutan agar dirinya meninggalkan jabatan Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad menegaskan tidak akan mengambil keputusan sendiri. Ia memilih mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai pihak yang memberikan mandat kepada dirinya.

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Namun, Raffi Ahmad berharap dirinya diberikan kesempatan oleh Presiden Prabowo untuk menjalankan tugas sekaligus meningkatkan pemahaman dan tanggung jawab yang diembannya.

"Kalau untuk masalah ini, saya pastikan ikut arahan Pak Presiden bagaimana pun juga. Tapi berilah saya kesempatan.karena posisi ini tidak mudah. Saya juga terus belajar dan belajar," tuturnya.

Raffi Ahmad mengaku sejak awal memiliki keinginan kuat untuk berkontribusi bagi pengembangan generasi muda dan pekerja seni di Indonesia. Menurut Raffi, kedua sektor tersebut memiliki ruang pengembangan yang luas dan membutuhkan perhatian agar potensi anak muda dan para pelaku seni bisa berkembang lebih baik.

"Sya ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara," ujar suami Nagita Slavina itu.

Desakan mundur terhadap Raffi Ahmad menguat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan temuan terkait kontrak pengadaan jasa publikasi influencer yang melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kemendikbudristek dengan nilai kontrak mencapai Rp14,69 miliar sejak tahun 2024 sampai 2026.

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Temuan tersebut memicu sorotan publik luas terhadap jabatan Raffi Ahmad di pemerintahan. Proyek yang diterima RANS dari pemerintah dinilai memiliki konflik kepentingan, di samping angka bernilai fantastis yang turut menjadi sorotan.