Raffi Ahmad Klaim KPK Tak Persoalkan Konflik Kepentingan RANS Ambil Proyek Pemerintah

JawaPos.com - Raffi Ahmad menyoroti polemik keterlibatan RANS dalam proyek pemerintah senilai Rp14,69 miliar. Perusahaan milik Raffi itu diketahui menerima proyek dari dua kementerian dalam dua tahun belakangan.

Persoalan ini menjadi sorotan Indonesia Corruption Watch (ICW), terutama karena Raffi juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sorotan ICW tidak hanya tertuju pada besarnya anggaran pengadaan jasa influencer, tetapi juga potensi konflik kepentingan antara jabatan publik yang disandang Raffi dengan aktivitas bisnis perusahaan miliknya.

Menanggapi kritikan tersebut, Raffi mengungkapkan bahwa sebenarnya pernah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2024. Konsultasi itu dilakukan untuk memastikan apakah perusahaannya masih diperbolehkan mengambil proyek pemerintah dengan kapasitasnya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

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Menurut Raffi, berdasarkan hasil konsultasi tersebut, KPK menyampaikan bahwa aktivitas profesional yang ditanyakannya terkait RANS tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

"Pada tahun 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya. Dari hasil konsultasi tersebut, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku," ungkap Raffi Ahmad.

Pernyataan itu disampaikan Raffi untuk menjelaskan bahwa dirinya telah mempertimbangkan aspek hukum sebelum melanjutkan aktivitas profesionalnya.

Meski demikian, Raffi mengakui bahwa persoalan keterlibatan RANS dalam proyek pemerintah tidak bisa hanya dilihat dari sisi legalitas. Ada aspek etika, kepatutan, dan kepercayaan publik yang menurutnya juga harus menjadi pertimbangan.

Terlebih, posisi sebagai Utusan Khusus Presiden membuat setiap aktivitas bisnis yang berkaitan dengannya berpotensi mendapat perhatian lebih besar dari masyarakat.

"Saya menyadari bahwa etika, kepatutan, dan kepercayaan publik yang melekat pada jabatan saya ini harus menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan saya," ujarnya.

Raffi pun mengaku akan menjadikan polemik yang memanas sejak beberapa waktu belakangan sebagai bahan evaluasi. Dia berkomitmen lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan agar persoalan serupa tidak kembali terulang.

"Karena itu, saya menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran dan berkomitmen untuk lebih berhati-hati agar kekeliruan serupa tidak terulang," papar Raffi.

Raffi Ahmad Minta Maaf dan Terima Kritik Masyarakat Di tengah polemik yang berkembang, Raffi juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan kritik, peringatan, dan masukan. Dia menganggap berbagai respons yang datang sebagai bagian penting dari kontrol publik terhadap pejabat yang mengemban amanah negara.

Raffi memahami bahwa kepercayaan masyarakat tidak cukup dijaga melalui penjelasan ataupun permintaan maaf. Menurutnya, kepercayaan publik harus dibuktikan melalui keputusan dan tindakan nyata.

"Saya memahami bahwa kepercayaan publik tidak cukup dijaga melalui kata-kata atau permintaan maaf. Karena kepercayaan itu harus dijaga melalui keputusan, tindakan, dan juga konsistensi," tuturnya.

Dia juga menegaskan bahwa kritik, termasuk yang disampaikan dalam berbagai bentuk, merupakan bagian dari demokrasi yang harus dihargai.

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