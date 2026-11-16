Raffi Ahmad Pastikan Honor Kru Tak Dipotong Meski Dana dari 2 Kementerian Didonasikan

JawaPos.com - Raffi Ahmad memastikan keputusan mendonasikan dana hasil kerja sama RANS dengan dua kementerian yang sempat dipersoalkan Indonesia Corruption Watch (ICW) tidak akan mengurangi hak dari para pekerja yang terlibat dalam kegiatan.

Dana operasional hingga honor kru, pekerja, UMKM lokal, dan masyarakat yang membantu produksi konten dipastikan tetap diberikan sesuai kesepakatan awal atau tidak akan dilakukan pemotongan, apalagi penarikan.

"Perlu saya tekankan, dana ini tidak memotong honor yang diterima oleh teman-teman kru, para pekerja, UMKM lokal, dan kelompok masyarakat yang telah membantu kami dalam produksi konten serta pelaksanaan kegiatan selama kerja sama ini berlangsung," kata Raffi Ahmad dalam keterangannya.

Ia menilai seluruh pihak yang terlibat telah memberikan kontribusi sesuai tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu, honor mereka tetap menjadi hak yang harus dipenuhi.

Keputusan tersebut disampaikan Raffi Ahmad setelah muncul sorotan terhadap dana hasil kerja sama RANS dengan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang nilainya mencapai Rp14,69 miliar.

Raffi menegaskan, seluruh dana yang menjadi perhatian publik tersebut akan dialihkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Sejumlah wilayah di Aceh, termasuk Pidie Jaya dan Gayo Lues, menjadi sasaran penyaluran bantuan dana.

Raffi juga menjelaskan bahwa keputusan mengalokasikan dana untuk bantuan sosial tidak berarti menarik kembali pembayaran yang sudah diterima para pekerja.

Ia menyebut, dana bantuan tersebut bersumber dari dana pribadinya dan juga honor yang diterima sejumlah rekan artis seperti Ariel Noah, Gading Marten, dan Desta.

Dengan demikian, ia memastikan tidak ada pemotongan terhadap honor kru maupun pekerja lapangan yang sudah menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik.

Langkah ini sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab Raffi atas polemik yang berkembang terkait nilai kerja sama RANS dengan 2 kementerian.

Selain menjelaskan penggunaan dana, Raffi Ahmad juga menyatakan kesiapannya untuk menjalani pemeriksaan terkait kerja sama tersebut.

Ia menegaskan, RANS terbuka terhadap proses audit maupun pemeriksaan oleh lembaga yang memiliki kewenangan, termasuk Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurutnya, keterbukaan tersebut diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran dan pelaksanaan kerja sama dapat dipertanggungjawabkan.

"Untuk transparansi dan akuntabilitas, kami tetap terbuka untuk pemeriksaan oleh Inspektorat, BPKP, ataupun BPK sesuai kewenangan masing-masing," ujarnya.

Raffi juga menyatakan tidak akan menghindari tindak lanjut apabila pemeriksaan menemukan kekurangan dalam prosedur pelaksanaan kerja sama.

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