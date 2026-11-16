Raffi Ahmad Sumbangkan Dana Belasan Miliar Rupiah dari 2 Kementerian Buntut Temuan ICW

JawaPos.com - Raffi Ahmad menyatakan akan mengalokasikan dana sekitar Rp15 miliar untuk membantu masyarakat Indonesia yang membutuhkan, terutama warga yang terdampak bencana. Keputusan tersebut disampaikan Raffi melalui sebuah video di akun media sosialnya.

Sumbangan untuk masyarakat tersebut tercertus setelah sebelumnya Raffi Ahmad dan RANS menuai sorotan publik luas menyusul temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait nilai kerja sama dengan dua kementerian dengan nilai mencapai Rp14,69 miliar.

Melalui video pernyataannya, Raffi Ahmad menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk pertanggungjawabannya sekaligus respons terhadap keresahan masyarakat.

"Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebelum saya menjadi Utusan Khusus Presiden, serta kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terjadi saat saya menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden," kata Raffi Ahmad.

Ia juga menegaskan pernyataannya kali ini bukan dimaksudkan sebagai pembelaan diri. Raffi justru menyampaikan permohonan maaf di tengah polemik yang sedang berkembang.

Dalam pernyataannya, Raffi menyebut dana Rp15 miliar tersebut akan digunakan untuk sejumlah kebutuhan masyarakat. Mulai dari pembangunan bendungan, dukungan logistik, hingga bantuan lain yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

"Pertama, saya bersama sahabat saya, Ariel, Desta, dan Gading yang tergabung dalam The Dudas Minus One berkomitmen mengalokasikan dana sebesar Rp15 miliar untuk membantu masyarakat Indonesia yang membutuhkan, terutama untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana," ujarnya.

Raffi Ahmad menyebut, penyaluran bantuan untuk sementara diprioritaskan ke dua wilayah, yakni Pidie Jaya dan Gayo Lues. Kedua daerah tersebut menjadi sasaran awal bantuan yang disiapkan.

Penggunaan dana akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing lokasi. Pelaksanaan program akan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.

"Bentuk pelaksanaannya akan kita sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan serta dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait," tutur Raffi.

Ia membuka kemungkinan penyaluran bantuan diperluas ke daerah lain apabila terdapat masyarakat yang membutuhkan, terutama wilayah yang menghadapi dampak bencana.

Berawal dari Temuan ICW soal Anggaran Jasa Influencer Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.

Berdasarkan penelusuran ICW, terhadap data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga di portal Inaproc milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terdapat delapan paket pengadaan dari dua kementerian dengan nilai keseluruhan mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar.

Lima paket di antaranya berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024. Sementara tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada periode 2025 hingga 2026.

Pengadaan tersebut mencakup berbagai layanan publikasi. Mulai dari penayangan konten di kanal YouTube RANS Entertainment, Instagram dan TikTok Raffi Ahmad- Nagita Slavina, hingga jasa kehadiran Raffi dalam kegiatan kementerian.

Salah satu komponen yang menjadi perhatian ICW adalah pengadaan penayangan Instagram Story akun @raffinagita1717 dengan nilai sekitar Rp575,65 juta. ICW juga mempertanyakan mekanisme penentuan harga, efektivitas penggunaan anggaran negara, serta spesifikasi pengadaan yang dinilai berpotensi mengarah kepada penyedia tertentu.

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