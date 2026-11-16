Inara Rusli Panen Kritikan Usai Sebut Bukti Nikah Siri sebagai Privasi

JawaPos.com - Pernyataan Inara Rusli yang menyebut bukti pernikahan sirinya dengan Insanul Fahmi sebagai urusan pribadi atau privasi menuai beragam reaksi dari netizen. Mantan istri penyanyi Virgoun tersebut bahkan mendapat banyak kritikan setelah menyatakan tidak bersedia memperlihatkan bukti pernikahannya kecuali mendapat bayaran Rp1 miliar.

Inara mengaku, sebelumnya dirinya berupaya menunjukkan bukti pernikahan sirinya kepada pihak Wardatina Mawa. Namun, menurut pengakuan Inara, upaya untuk bertemu dan memperlihatkan bukti tersebut tidak kunjung terlaksana karena Mawa selalu menghindar.

Kini, sikap Inara berubah. Ia pun meminta bayaran Rp1 Miliar sebagai syarat untuk membuka bukti pernikahannya. Pernyataan itu justru memancing perdebatan di media sosial.

Pernyataan tersebut ramai diperbincangkan setelah diunggah akun Instagram Lambe Turah. Sejumlah netizen mempertanyakan alasan Inara menganggap bukti pernikahan sebagai sesuatu yang tidak boleh diperlihatkan, terlebih karena persoalan tersebut turut menyeret pihak lain dan menjadi permasalahan hukum atas kasus dugaan perzinaan.

Sebagian warganet bahkan mengaitkan pernyataan Inara dengan ajaran Islam mengenai pengumuman pernikahan. Mereka menilai, pernikahan semestinya tidak dirahasiakan dan harus diketahui publik untuk tujuan menghindari fitnah.

"Dalam Islam pernikahan itu wajib diumumkan, yang disembunyikan itu pas lamarannya saja," komentar salah seorang netizen.

"Setahu saya yang privasi cuma acara khitbah (lamaran), kalau nikah kan wajib diumumkan," komentar warganet lainnya.

"Baru tahu pernikahan itu privasi, kirain malah wajib diumumkan," timpal pengguna media sosial.

Kritikan tidak hanya berkaitan dengan persoalan bukti pernikahan. Sejumlah netizen juga menyoroti posisi Inara Rusli dalam polemik yang melibatkan Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa.

Mereka menilai, persoalan tersebut tidak hanya soal status pernikahan siri ataupun bukti yang dimiliki. Masalah tersebut kaitannya dengan rumah tangga orang lain yang hancur gara-gara kehadiran Inara Rusli.

"Mau lo siri, mau lo katuk, mau lo kelor, kalau sudah berada di antara pernikahan sah orang lain itu namanya pengganggu. Sekali lagi pengganggu!!!" tulis seorang netizen.

"Tolong ya guru-gurunya Inara, ajarin dia rendah hati, etika dan adab. Kalau salah itu minimal minta maaf," komentar lainnya.

"Astaghfirullah. Benar-benar menolak untuk redup, pengennya FYP mulu."

"Pelaku lebih berisik dari korban dan enggak sadar-sadar kalau salah," timpal netizen lainnya.

"Inara diam enggak. Kita lagi tunggu wapres, bukan tunggu kamu sah."

Ramainya respons netizen memperlihatkan bahwa polemik Inara Rusli, Insanul Fahmi, dan Wardatina Mawa masih menyita perhatian publik.

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