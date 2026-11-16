Inara Rusli Minta Rp1 Miliar Buat Tunjukkan Bukti Nikah Siri dengan Insanul Fahmi

JawaPos.com - Perseteruan yang melibatkan Inara Rusli, Wardatina Mawa, dan Insanul Fahmi masih bergulir di ranah hukum. Masalah ini tidak lantas berakhir kendati bahtera rumah tangga Mawa dan Insanul sudah resmi karam.

Kali ini, Inara melontarkan pernyataan mengejutkan terkait desakan yang sempat disampaikan pihak Mawa agar dirinya menunjukkan bukti pernikahan sirinya dengan Insanul Fahmi.

Inara mengaku sudah beberapa kali mendapat tantangan untuk membuktikan bahwa pernikahan siri tersebut memang benar-benar terjadi. Namun, menurut dia, pihak yang menantangnya justru tidak kunjung bersedia bertemu ketika kesempatan memperlihatkan bukti sudah ditawarkan.

Situasi tersebut membuat Inara Rusli kini mengambil sikap berbeda. Dia menegaskan bahwa bukti yang dimilikinya bukan sesuatu yang bisa diperlihatkan begitu saja kepada sembarang orang.

Menurut Inara Rusli, dokumen tersebut merupakan barang penting yang menyangkut privasi dan memiliki nilai berharga. Karena itu, dia mengajukan syarat khusus apabila masih ada pihak yang benar-benar ingin melihat bukti pernikahan sirinya dengan Insanul Fahmi.

"Kalau mau lihat, saya kasih lihat. Tapi bayar Rp1 M," ujar Inara Rusli dalam unggahannya di media sosial yang kemudian diunggah ulang di Instagram Lambe Turah.

Pernyataan tersebut langsung menarik perhatian karena Inara Rusli secara terbuka menyebut nominal Rp1 miliar sebagai syarat untuk memperlihatkan bukti pernikahan sirinya dengan Insanul Fahmi.

Inara Rusli Sudah Berulang Kali Membuka Kesempatan Dalam keterangannya, Inara Rusli juga menyinggung bahwa dirinya sebenarnya tidak menutup kesempatan bagi pihak Mawa yang ingin mengetahui kebenaran pernikahan sirinya tersebut.

Dia mengaku sudah beberapa kali mengajak untuk bertemu secara langsung. Namun, menurut versi Inara, ajakan tersebut justru tidak mendapat respons sebagaimana yang diharapkan.

Upaya mediasi dengan melibatkan ulama pun disebut pernah dilakukan. Akan tetapi, pertemuan yang diharapkan bisa menjadi jalan untuk memperjelas persoalan itu tetap tidak terlaksana.

"Sudah beberapa kali diajak bertemu untuk ditunjukkan buktinya tapi malah menghindar. Bahkan dengan perantara ulama sekalipun juga tetap menghindar," ungkap Inara Rusli.

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