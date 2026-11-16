Kecelakaan Go Kyung Pyo Berdampak ke Sejumlah Program TV di Korea

JawaPos.com - Kasus mengemudi dalam keadaan mabuk yang melibatkan aktor Korea Selatan Go Kyung Pyo mulai berdampak pada sejumlah program televisi di Korea. Beberapa stasiun televisi dan platform streaming bahkan harus menyesuaikan tayangan yang melibatkan sang aktor.

Go Kyung Pyo sebelumnya mengakui terlibat kecelakaan lalu lintas setelah mengemudi di bawah pengaruh alkohol pada dini hari tanggal 14 November 2026. Insiden tersebut terjadi di kawasan Donggyo-dong, Distrik Mapo, Seoul, sekitar pukul 03.30 waktu setempat.

Setelah kejadian itu, Go Kyung Pyo mengumumkan penghentian seluruh aktivitas yang telah dijadwalkan. Keputusan tersebut membuat sejumlah tim produksi harus mengambil langkah cepat, terutama untuk program yang sudah menjalani proses syuting.

Salah satu program yang terdampak adalah Hangout with Yoo di MBC. Tim produksi menyatakan akan berupaya mengurangi kemunculan Go Kyung Pyo melalui proses penyuntingan.

Langkah serupa dilakukan oleh program Sixth Sense: B-Side yang tayang di tvN. Go Kyung Pyo merupakan salah satu anggota tetap dalam acara tersebut sehingga keterlibatannya menjadi bagian dari materi tayangan yang harus disesuaikan.

Sementara itu, program Amazing Saturday juga akan mengedit penampilan Go semaksimal mungkin. Aktor tersebut diketahui telah menyelesaikan proses rekaman sebagai bintang tamu sebelum insiden mengemudi dalam keadaan mabuk terjadi.

Dampak lainnya menyentuh program orisinal TVING berjudul The Great Escape: Urban Legends. Acara tersebut dijadwalkan memulai penayangan pada 2 Desember 2026.

Tim produksi mengakui tidak mudah menghilangkan seluruh bagian Go Kyung Pyo dari program tersebut. Pasalnya, konsep acara mengandalkan kerja sama sejumlah anggota yang terlibat untuk memecahkan rangkaian misteri yang saling berkaitan.

Meski demikian, pihak produksi memastikan porsi kemunculan Go Kyung Pyo akan dikurangi sebanyak mungkin. Artinya, proses penyuntingan harus mempertimbangkan kesinambungan cerita sekaligus komposisi adegan yang sudah direkam.

Fan Meeting Go Kyung Pyo Ikut Dibatalkan Bukan hanya program televisi, agenda pertemuan Go Kyung Pyo dengan penggemar juga terkena imbas kasus tersebut.

Acara bertajuk 2026 Go Kyung Pyo Fan Meeting: NOW "KYUNGPYO NIGHT" yang semula dijadwalkan berlangsung pada 21 November 2026 di Seongam Art Hall, Seoul, resmi dibatalkan.

Pembatalan ini menjadi salah satu konsekuensi langsung dari keputusan Go untuk menghentikan aktivitasnya setelah insiden tersebut.

Agensi Go Kyung Pyo, CL& Company, turut menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang terkena dampak, termasuk penggemar yang telah menantikan agenda pertemuan tersebut.

Pihak agensi menyatakan sang aktor menyadari kesalahannya dan bersedia menerima hasil penyelidikan kepolisian. Go juga berkomitmen bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul akibat kecelakaan.

Dampak Kasus Go Kyung Pyo terhadap Industri Hiburan Korea Kasus Go Kyung Pyo memperlihatkan bagaimana persoalan pribadi seorang aktor dapat berkembang menjadi persoalan produksi bagi industri hiburan.

Ketika seorang pemeran terlibat kontroversi setelah proses syuting selesai, tim produksi dihadapkan pada pilihan sulit. Menghapus seluruh adegan bisa memengaruhi alur cerita, sementara mempertahankan penampilannya berpotensi memunculkan respons negatif dari penonton.

Karena itu, penyuntingan menjadi salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk mengurangi dampak kontroversi terhadap sebuah program.

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