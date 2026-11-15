Berkendara Saat Mabuk, Go Kyung Pyo Alami Kecelakaan

JawaPos.com - Aktor Korea Selatan Go Kyung Pyo mengalami kecelakaan lalu lintas akibat memaksa tetap mengemudi saat dalam keadaan mabuk. Kecelakaan tersebut terjadi pada Sabtu, 14 November 2026 dini hari.

Berdasarkan keterangan Kepolisian Mapo Seoul, kecelakaan tersebut berlangsung sekitar pukul 03.30 waktu setempat di kawasan Donggyo-dong, Distrik Mapo, Seoul.

Go Kyung Pyo mengendarai mobil seorang diri tanpa penumpang. Setelah kejadian, petugas melakukan pemeriksaan kadar alkohol melalui tes napas sebelum mengizinkannya meninggalkan lokasi. Polisi kemudian melakukan penyelidikan untuk mendalami kecelakaan tersebut.

Di Korea Selatan, pengemudi dapat dikenai sanksi pencabutan SIM apabila kadar alkohol yang terkandung di dalam darah mencapai 0,08 persen atau lebih.

Baca Juga:Nadzira Shafa Minta Maaf Terkait Utas Tuhan Itu Egois

Dalam pernyataannya, Go Kyung Pyo tidak berusaha menghindari tanggung jawab. Ia mengakui keputusan mengemudi setelah minum alkohol merupakan kesalahan yang sepenuhnya berada di pihaknya.

Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada petugas kebersihan yang sedang bekerja ketika kecelakaan terjadi.

"Saya sebelumnya pernah mengingatkan orang lain agar tidak mengemudi setelah minum alkohol. Namun, saya sendiri gagal memegang prinsip tersebut. Ini merupakan tindakan tidak bertanggung jawab yang berpotensi menyebabkan seseorang mengalami cedera serius," ujarnya.

Go Kyung Pyo turut memberikan penjelasan mengenai rekaman kejadian yang beredar di internet. Ia mengatakan, sempat terus mengemudikan mobil karena belum menemukan tempat yang aman untuk berhenti