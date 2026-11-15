Glenca Chysara-Rendi Jhon Umumkan Kehamilan Anak Pertama Setelah 4 Tahun Pernikahan

JawaPos.com - Kabar bahagia datang dari pasangan Glenca Chysara dan Rendi Jhon. Setelah kurang lebih empat tahun membina bahtera rumah tangga, keduanya kini mengumumkan kehamilan calon buah hati pertama.

Glenca mengumumkan kabar bahagia perihal kehamilannya melalui akun Instagram pribadinya, @glencachysaraofficial, pada hari ini, Minggu (15/11). Dalam unggahan tersebut, pemeran Elsa dalam sinetron Ikatan Cinta itu membagikan sejumlah potret maternity shoot bersama sang suami.

Pasangan ini terlihat menikmati momen spesial di sebuah taman dengan suasana hangat dan romantis. Glenca tampil memperlihatkan baby bump yang mulai terlihat, sementara Rendi setia mendampingi sang istri dalam setiap pose. Mereka kerap memperlihatkan keromantisan.

Bukan hanya memperlihatkan momen maternity shoot dan perutnya yang terlihat membuncit. Glenca dan Rendi juga memperlihatkan hasil pemeriksaan ultrasonografi (USG) yang menunjukkan kehadiran calon anggota baru di keluarga mereka.

Baca Juga:Felicia Tissue Resmi Menikah dengan Kevin di Singapura

Keduanya tampak bahagia saat memandangi gambar calon buah hati yang selama ini dinantikan.

Melalui keterangan unggahannya, Glenca mengungkapkan kehamilan ini merupakan jawaban atas doa yang selama ini dipanjatkannya bersama Rendi.

"Hari ini, doa-doa kami menjadi detak jantung. Keajaiban kecil kami sedang dalam perjalanan," tulis Glenca memberi keterangan pada unggahannya.

Ia juga menyampaikan ungkapan haru untuk calon anaknya. Glenca mengaku sudah lama menantikan kehadiran sang buah hati. Bahkan, kebahagiaan tersebut ternyata tidak hanya dirasakan oleh dirinya dan Rendi, tetapi juga orang-orang terdekat mereka.

"Nak, kami sudah begitu lama menantikanmu. Banyak hati yang juga ikut menyayangi dan menanti kehadiranmu," ungkapnya.

Baca Juga:Nadzira Shafa Minta Maaf Terkait Utas Tuhan Itu Egois