Rekam Jejak Zaenal Combo, Peraih Penghargaan Lifetime Achievement AMI Awards 2026

JawaPos.com - Grup musik legendaris Zaenal Combo mendapat penghargaan Lifetime Achievement Awards di ajang Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2026 yang digelar beberapa waktu lalu.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi panjang mereka dalam mengiringi perjalanan musik Indonesia sejak awal 1960-an.

Nama Zaenal Combo mungkin tidak selalu berada di garis terdepan panggung, tetapi kiprahnya memiliki peran penting dalam sejarah musik Tanah Air.

Selama puluhan tahun, grup yang dipimpin Zaenal Arifin ini menjadi pengiring sejumlah penyanyi ternama dan terlibat dalam lahirnya berbagai lagu populer lintas generasi.

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Penghargaan Lifetime Achievement tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon, didampingi Ketua Yayasan Anugerah Musik Indonesia (YAMI) Candra Darusman.

Penghargaan kemudian diterima oleh sejumlah perwakilan Zaenal Combo, yakni Ferly (drum), Budhy Tedjo (saksofon), Izar (drum), Yance Mailuhu (gitar), serta Ira Mersiana yang merupakan putri dari Zaenal Arifin.

Penghargaan ini sekaligus menjadi pengakuan atas dedikasi para personel Zaenal Combo, termasuk mereka yang telah lebih dahulu berpulang.

Berawal dari Teruna Ria pada 1962 Perjalanan Zaenal Combo bermula pada 1962. Sebelum membentuk grup tersebut, Zaenal Arifin merupakan bagian dari Teruna Ria, kelompok musik yang bertugas mengiringi penyanyi Oslan Husein.

Setelah Teruna Ria bubar, para personelnya kemudian berpisah dan membentuk dua kelompok berbeda. Sebagian anggota mendirikan OSS Ria, sedangkan Zaenal Arifin memilih membangun grup musik sendiri yang kemudian dikenal dengan nama Zaenal Combo.

Pada formasi awal, Zaenal Combo diperkuat Yance Mailuhu dan Gozali sebagai gitar pengiring, Djohari pada bass, Cucung sebagai pemain perkusi, Enteng Tanamal pada gitar melodi, serta M. Sani sebagai drummer. Zaenal Arifin bertindak sebagai pemimpin sekaligus memainkan gitar dan bass.

Sejak awal kemunculannya, Zaenal Combo berkembang menjadi salah satu kelompok musik pengiring yang memiliki posisi penting dalam industri musik Indonesia pada masanya.

Mengiringi Penyanyi Legendaris dan Melahirkan Lagu-Lagu Populer Salah satu kekuatan Zaenal Combo adalah kemampuannya mengiringi berbagai karakter vokal penyanyi. Sepanjang perjalanan kariernya, grup ini dipercaya menjadi pengiring sejumlah nama besar.

Mulai dari Patty Bersaudara, Ernie Djohan, Tetty Kadi, Anna Mathovani, Retno, Aida Mustafa, Alfian, Lilis Suryani, Onny Suryono dan Tuti Sibardjo, Upit Sarimanah, hingga Fenty Effendi.

Keterlibatan Zaenal Combo dalam sejumlah rekaman penting membuat nama mereka lekat dengan deretan lagu yang populer pada masanya.

Beberapa di antaranya adalah Teluk Bayur dan Kau Selalu Di Hatiku yang dibawakan Ernie Djohan. Ada pula Berpisah di Teras St. Carolus milik Retno, serta Sebiduk di Sungai Musi dan Senja di Kaimana yang dipopulerkan Alfian.

Zaenal Combo juga berada di balik iringan lagu-lagu Tetty Kadi, seperti Pulau Seribu dan Teringat Selalu.

Kehadiran grup musik pengiring seperti Zaenal Combo menjadi bagian penting dari perkembangan industri rekaman Indonesia. Di balik suara penyanyi yang dikenal publik, terdapat kerja kolektif para pemain musik yang bertugas membangun aransemen, menjaga harmoni, dan memberikan karakter pada sebuah lagu.

Karena itu, kontribusi Zaenal Combo tidak hanya dapat dilihat dari banyaknya penyanyi yang pernah mereka iringi, tetapi juga dari keterlibatan mereka dalam perjalanan lahirnya lagu-lagu yang terus dikenang hingga sekarang.

Penghargaan untuk Personel yang Telah Berpulang Penghargaan Lifetime Achievement Awards AMI Awards 2026 memiliki makna tersendiri bagi keluarga besar Zaenal Combo. Apresiasi tersebut bukan hanya ditujukan kepada personel yang masih aktif, melainkan juga menjadi penghormatan bagi para musisi yang telah meninggal dunia.

Sejumlah nama yang turut dikenang adalah M. Sani, Cucung, Gozali, Fuad Hasan, Djohari, Nana Sumarna, Iwan Setiawan, dan May Sumarna.