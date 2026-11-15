BCL Tak Mau Batasi Pergaulan Noah Sinclair yang Beranjak Remaja

JawaPos.com - Perjalanan membesarkan anak yang mulai beranjak remaja menjadi fase tersendiri bagi penyanyi sekaligus aktris Bunga Citra Lestari (BCL).

Di tengah rasa khawatir sebagai seorang ibu, BCL memilih memberikan ruang bagi putranya, Noah Sinclair, untuk mengenal kehidupan dan belajar mengambil keputusan sendiri.

BCL menyadari kekhawatiran orang tua terhadap anak tidak akan pernah benar-benar hilang. Namun, seiring bertambahnya usia Noah, ia berusaha menikmati setiap tahap pertumbuhan sang putra tanpa terlalu banyak memberikan batasan.

"Dari kita melahirkan sampai nanti kita nggak ada, orang tua pasti ada rasa gelisah terhadap anaknya," ujar BCL saat ditemui di bilangan Gunawarman, Jakarta Selatan.

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Di usia remaja, Noah mulai memiliki kehidupan sosial dan lingkungan pergaulan yang lebih luas. Termasuk menjalin kedekatan dengan lawan jenis. BCL menegaskan bahwa dirinya tidak mau menjadi orang tua yang terlalu mengekang anak.

Sebaliknya, bintang film Habibie & Ainun itu memberikan kebebasan kepada sang putra untuk bergaul dan menjalin hubungan dengan lawan jenis. Pasalnya, ia sudah memberikan tuntunan dan nilai sebagai bekal untuk Noah mengarungi hidup.

"Semoga bekal yang sudah diberikan oleh aku, almarhum Ashraf, dan Tiko untuk Noah cukup untuk bisa tidak terlalu membatasi dia, memberikan dia kebebasan, tapi dia tahu batasan," tuturnya.

Kebebasan terhadap Noah diberikan BCL karena ia merasa bekal nilai-nilai kehidupan terhadap sang putra sudah diberikan. Dia pun yakin Noah akan mampu membentengi diri dalam pergaulan. Noah mampu memilah yang baik dan tidak baik.

Sikap BCL tersebut mencerminkan pendekatan pengasuhan yang berusaha menyeimbangkan kebebasan dan tanggung jawab. Ketika anak memasuki masa remaja, ruang untuk membangun kemandirian perlu berjalan beriringan dengan komunikasi terbuka dan pendampingan orang tua.