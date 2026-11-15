Sinopsis Film Pasukan 1000 Janda, Perjuangan Perempuan Aceh Melawan Belanda

JawaPos.com - Film Pasukan 1000 Janda menghadirkan kisah kepahlawanan perempuan Aceh dalam mempertahankan tanah air dari serangan penjajah. Mengangkat sosok Laksamana Malahayati, film garapan sutradara Archie Hekagery ini memadukan drama sejarah, perjuangan perempuan, dan aksi peperangan heroik dalam melawan penjajahan.

Diproduksi Manara Films, film Pasukan 1000 Janda kini sedang tayang di bioskop. Ceritanya terinspirasi dari sejarah perjuangan rakyat Aceh, khususnya keberanian para perempuan untuk bangkit melawan penjajah setelah kehilangan suami dan anggota keluarga akibat peperangan.

Salah satu daya tarik utama film ini adalah penggambaran Laksamana Malahayati yang diperankan Atiqah Hasiholan. Sosok tersebut dikenal sebagai salah satu tokoh perempuan penting dalam sejarah maritim Nusantara yang memiliki keberanian memimpin perlawanan di tengah dominasi kekuatan militer asing.

Atiqah mengaku mendapatkan kehormatan besar dipercaya memerankan tokoh sejarah tersebut. Menurutnya, Indonesia memiliki banyak figur pahlawan yang kisah perjuangannya layak diperkenalkan kepada generasi muda.

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"Memerankan sosok Laksamana Malahayati adalah kehormatan dan kebanggaan yang teramat besar bagi saya. Selama ini kita sering disuguhi figur pahlawan fiktif dari luar negeri, padahal hampir 500 tahun yang lalu, tanah air kita melahirkan pahlawan nyata yang memimpin ribuan pasukan di garis depan samudera," ujar Atiqah Hasiholan.

Tidak hanya mengandalkan drama sejarah, Pasukan 1000 Janda juga menawarkan sejumlah adegan pertempuran dengan koreografi laga intensif. Penonton akan diajak menyaksikan peperangan di atas kapal hingga kawasan pesisir, dengan mempertemukan senjata tradisional Aceh, rencong, dan teknik pertarungan menggunakan pedang ala Eropa.

Untuk mendukung skala produksi, tim produksi turut menghadirkan rekonstruksi kapal perang berukuran besar menyerupai aslinya. Elemen tersebut menjadi bagian penting dalam membangun suasana pertempuran laut yang menjadi salah satu latar utama cerita.

Kehadiran adegan laga juga melibatkan aktor internasional Ron Smoorenburg. Aktor asal Belanda tersebut dikenal melalui kiprahnya dalam film aksi internasional, termasuk pernah berhadapan dengan Jackie Chan dalam film Who Am I?.

Selain Atiqah Hasiholan, film ini juga dibintangi Cut Mini, Tasha Siahaan, Fergie Brittany, Ully Triani, Emil Kusumo, Vincent Verhaag, Hans de Kraker, Dafina Jamasir, Svaura Salsabila, dan Muzakki Ramdhan.

Sinopsis Film Pasukan 1000 Janda Berlatar Selat Malaka pada 1599, cerita Pasukan 1000 Janda membawa penonton ke masa ketika wilayah perairan Aceh menjadi kawasan strategis yang diperebutkan bangsa-bangsa Eropa.

Beberapa tahun sebelumnya, ancaman Portugis sempat mengguncang perairan Selat Malaka. Di tengah situasi tersebut, Laksamana Malahayati memimpin perlawanan armada Kesultanan Aceh Darussalam. Dengan keberanian dan strategi militernya, ia berhasil menghadapi kekuatan Portugis dan mempertahankan wilayah perairan Aceh.

Namun, setelah kemenangan tersebut, Malahayati menghilang tanpa diketahui keberadaannya. Kepergiannya menyisakan pertanyaan besar terkait siapa yang akan memimpin perlawanan ketika ancaman baru datang kembali.

Ancaman itu akhirnya muncul pada 1599. Kali ini, armada Belanda datang dengan tujuan menguasai jalur perdagangan Selat Malaka. Pasukan tersebut dipimpin Cornelis, seorang admiral yang dikenal kejam dan tidak segan menggunakan kekerasan untuk menaklukkan wilayah yang diincarnya.

Serangan Belanda membuat kehidupan masyarakat Aceh berubah. Desa-desa dibakar, penduduk diburu, dan banyak laki-laki gugur dalam peperangan. Para perempuan harus menerima kenyataan kehilangan suami sekaligus menghadapi ancaman terhadap keluarga dan tempat tinggal mereka.

Di tengah situasi yang semakin sulit, sekelompok perempuan memutuskan untuk tidak menyerah. Mereka mengesampingkan kesedihan dan membentuk pasukan untuk melawan kekuatan Belanda.

Dengan kemampuan dan keberanian yang mereka miliki, para perempuan tersebut bersiap menghadapi musuh yang memiliki persenjataan lebih kuat.

Ketika perlawanan semakin membutuhkan sosok pemimpin, nama Malahayati kembali menjadi harapan. Meski selama ini dianggap telah menghilang, sang laksamana ternyata belum benar-benar meninggalkan perjuangan rakyat Aceh.