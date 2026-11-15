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Penulis: Leni Setya Wati
Senin, 16 November 2026 | 06.05 WIB

Jelang Anniversary Pernikahan Pertama, Kim Woo Bin Semakin Percaya Diri Menatap Karier Akting

Kim Woo Bin (x @hallyuforums) - Image

Kim Woo Bin (x @hallyuforums)

JawaPos.com - Kim Woo Bin tunjukkan semangat baru dalam perjalanan kariernya di dunia hiburan. Menjelang usia 40 tahun, bintang The Heirs tersebut merasa dirinya baru saja mencapai titik awal untuk melangkah lebih jauh sebagai aktor.

Dalam wawancara bersama majalah Arena Homme Plus Korea untuk edisi Desember, Kim Woo Bin membicarakan perkembangan dirinya sekaligus proyek akting terbaru yang tengah dipersiapkan. Hal tersebut terungkap melalui laporan Zapzee.

Salah satu proyek yang menjadi perhatiannya adalah drama Korea berjudul Gift. Dalam wawancara tersebut, Kim Woo Bin mengungkapkan bahwa proses syuting drama bertema bisbol itu menghadirkan tantangan tersendiri.

Adegan pertandingan mengharuskan para pemain menggunakan bola secara langsung sehingga membutuhkan persiapan dan usaha ekstra. Ia mengaku merasa gugup sekaligus antusias, terutama karena berharap kerja keras seluruh tim produksi dapat tersampaikan dengan baik kepada penonton.

Berbicara mengenai perjalanan kariernya, Kim Woo Bin merasa telah mengumpulkan cukup banyak pengalaman dan melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Kondisi fisiknya yang semakin membaik serta kemampuannya dalam mengatur stamina selama proses syuting juga menjadi bekal penting.

Pengalaman tersebut membuat dirinya semakin percaya diri untuk mengeksplorasi kemampuan akting dan mengambil kesempatan baru di industri hiburan Korea Selatan.

Kim Woo Bin mengaku sudah lama menantikan fase ketika dirinya menjadi aktor berusia 40-an. Ia merasa momen tersebut semakin dekat dan justru menjadi motivasi untuk terus berkembang.

Baginya, bertambahnya usia bukan alasan untuk memperlambat langkah, melainkan kesempatan memasuki periode baru dengan bekal pengalaman, persiapan, dan semangat yang lebih matang.

Di sisi kehidupan pribadi, Kim Woo Bin juga akan segera merayakan anniversary pernikahan pertamanya bersama aktris Shin Min Ah. Keduanya menikah pada 20 Desember 2025 setelah menjalin hubungan asmara selama bertahun-tahun.

Sementara itu, penggemar dapat menantikan penampilan Kim Woo Bin dalam drama Gift yang dijadwalkan tayang pada 2027. Proyek ini menjadi salah satu langkah menarik dalam perjalanan karier sang aktor untuk membuka babak baru di dunia akting.

Editor: Hanny Suwindari
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