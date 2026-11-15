Rumah Tangga Ash Island dan Chanmina Diisukan Retak, Foto Pernikahan Mendadak Hilang

JawaPos.com - Rumah Ash Island dan Chanmina tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar. Pasangan yang sebelumnya dikenal jarang mengumbar kehidupan pribadi ini dikabarkan mengalami masalah dalam hubungan mereka.

Spekulasi semakin ramai setelah keduanya diduga tidak lagi saling mengikuti akun Instagram masing-masing. Mengutip laporan Zapzee, perubahan aktivitas media sosial tersebut memicu berbagai dugaan mengenai kondisi pernikahan mereka.

Isu keretakan rumah tangga ini sebenarnya sudah muncul sejak Oktober 2026. Saat itu, Chanmina diketahui berhenti mengikuti akun Instagram sang suami dan menghapus sejumlah unggahan yang berkaitan dengan pernikahan mereka.

Foto-foto tersebut sebelumnya dibagikan pada 2025 ketika keduanya menggelar upacara pernikahan. Namun, situasinya semakin menarik perhatian setelah pemeriksaan pada 13 November menunjukkan bahwa akun Ash Island juga tidak lagi menampilkan Chanmina dalam daftar akun yang diikutinya. Informasi tersebut turut diberitakan oleh media Korea OSEN.

Spekulasi semakin berkembang setelah Chanmina merilis album penuh terbarunya bertajuk LEGEND pada 11 November 2026. Album tersebut menjadi karya penuh pertamanya dalam sekitar tiga setengah tahun.

Beberapa lagu seperti CRASHED, MALIBU, dan LONELY menarik perhatian karena menghadirkan lirik yang menggambarkan kekecewaan, ketidakpercayaan, hingga perpisahan.

Sejumlah penggemar kemudian menghubungkan pesan dalam lagu-lagu tersebut dengan dugaan masalah rumah tangga Chanmina dan Ash Island. Meski demikian, lirik sebuah lagu tidak bisa dijadikan bukti bahwa sang penyanyi sedang mengalami persoalan dalam pernikahannya.

Ash Island dan Chanmina mengumumkan pernikahan sekaligus kehamilan pada Juli 2024. Kabar bahagia tersebut disambut antusias oleh penggemar dari Korea Selatan maupun Jepang.

Keduanya kemudian dikaruniai seorang putri pada tahun yang sama dan menggelar upacara pernikahan pada 2025. Saat mengumumkan pernikahannya, Ash Island juga pernah menyampaikan janji untuk menghabiskan sisa hidup bersama Chanmina melalui unggahan media sosial.

Hingga 13 November 2026, belum ada pernyataan resmi dari Ash Island maupun Chanmina mengenai rumor keretakan rumah tangga tersebut.

Unggahan Ash Island yang mengumumkan pernikahan dan kehamilan mereka pada 2024 juga masih tersedia di akun Instagram miliknya. Karena itu, kabar mengenai perpisahan keduanya masih sebatas spekulasi publik dan belum dapat dipastikan kebenarannya.