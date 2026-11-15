Jawaban Giorgio Antonio Usai Dikabarkan Putus dari Sarwendah

JawaPos.com - Rumor hubungan Giorgio Antonio dengan Sarwendah yang dikabarkan putus menjadi perbincangan netizen di media sosial setelah keduanya mulai jarang terlihat menghabiskan waktu bersama di hadapan publik. Padahal sebelumnya, mereka cukup sering tampil berdua, termasuk ketika melakukan siaran langsung di media sosial.

Berkurangnya momen kebersamaan tersebut memunculkan spekulasi di kalangan warganet. Sejumlah dari mereka menduga, kedekatan Gio, sapaan akarab Giorgio Antonio, dengan mantan istri Ruben Onsu itu sudah berakhir.

Menanggapi kabar tersebut, Giorgio Antonio akhirnya buka suara. Ia membantah anggapan hubungannya dengan Sarwendah telah berakhir.

Gio justru menegaskan bahwa komunikasi dan kedekatannya dengan ibu dua anak tersebut masih terjalin dengan sangat baik.

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"Sangat dekat dengan Sarwendah. Hubungannya baik-baik aja," ujar Giorgio Antonio.

Ia memastikan bahwa dirinya masih sering menghabiskan waktu bersama Sarwendah. Hanya saja, kebersamaan mereka tidak selalu diperlihatkan melalui media sosial seperti sebelumnya.

"Masih suka olahraga bareng," terang Gio.

Kedekatan Giorgio Antonio dengan Sarwendah sebelumnya kerap menarik perhatian warganet. Interaksi keduanya dalam sejumlah kesempatan, termasuk saat siaran langsung di TikTok, membuat hubungan mereka terus menjadi bahan perbincangan.