Usai Setahun Lebih Bebas Wamil, V BTS Kembali Kenakan Seragam untuk Latihan Militer Cadangan

JawaPos.com - V BTS menarik perhatian penggemar setelah membagikan sejumlah foto terbaru melalui akun Instagram pribadinya.

Pada 12 November 2026, penyanyi kelahiran 1995 tersebut mengunggah potret aktivitas sehari-harinya, termasuk ketika mengenakan seragam militer untuk mengikuti latihan militer cadangan pertamanya.

Dalam unggahan tersebut, V menuliskan keterangan yang berarti, "Kurang lebih seperti inilah kehidupanku akhir-akhir ini." Momen tersebut kemudian menjadi perbincangan setelah diberitakan oleh Zapzee.

Salah satu foto yang paling menarik perhatian memperlihatkan V mengenakan seragam militer dengan rambut sedikit berantakan dan ekspresi santai.

Penggemar juga menyoroti keberadaan lencana bertuliskan Elite Soldier pada seragamnya. Sebutan tersebut diberikan kepada personel militer yang berhasil memenuhi standar penilaian tertentu, termasuk kemampuan fisik, ketahanan mental, dan keterampilan menembak.

V juga mengonfirmasi keikutsertaannya dalam latihan cadangan melalui unggahan Instagram Stories dengan keterangan "First Reserve Training".

Unggahan tersebut tidak hanya memperlihatkan aktivitas militernya. V turut membagikan berbagai potret sederhana, mulai dari menikmati gimbap dan pangsit di restoran Korea, berjalan menggunakan hoodie, hingga menaiki bus umum.

Ada pula foto ketika dirinya sedang bersantai menggunakan masker wajah. Deretan gambar tersebut memperlihatkan sisi kehidupan sehari-hari V yang jauh dari kemewahan panggung dan aktivitasnya sebagai salah satu bintang K-pop populer dunia.

Sebagai informasi, V memulai wajib militer pada Desember 2023 dan bertugas di Special Duty Team (SDT) kepolisian militer Angkatan Darat Korea Selatan yang berada di bawah Korps II di Chuncheon, Provinsi Gangwon.

Ia kemudian menyelesaikan masa tugasnya dan resmi keluar dari militer pada 10 Juni 2025. Setelah menyelesaikan wajib militer aktif, V kini menjalani kewajiban sebagai anggota pasukan cadangan sesuai sistem pertahanan Korea Selatan.

Kembalinya V mengenakan seragam militer bukan berarti dirinya kembali menjalani wajib militer dari awal. Di Korea Selatan, mantan personel militer tetap memiliki kewajiban mengikuti pelatihan cadangan setelah menyelesaikan masa dinas aktif.

Potret terbarunya pun menjadi pengingat perjalanan V selama menjalani tugas negara sekaligus memperlihatkan aktivitasnya di luar kesibukan sebagai idol.

Di tengah aktivitas tersebut, V juga tengah disibukkan dengan perjalanan tur dunia BTS bertajuk ARIRANG. Bersama RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, dan Jungkook, ia kembali menyapa penggemar melalui rangkaian konser internasional.