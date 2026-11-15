Jungshin CNBLUE Kembali ke Drama Romantis, Perankan Dokter Pediatri di The Boss's Blatant Taste

JawaPos.com - Lee Jung Shin atau Jungshin CNBLUE, tunjukkan kemampuan aktingnya melalui drama terbaru berjudul The Boss's Blatant Taste.

Dalam serial komedi romantis tersebut, ia memerankan Moon Tae Kyung, seorang dokter spesialis anak yang memiliki penampilan menarik, kepribadian hangat, serta latar belakang keluarga yang sempurna.

Kemunculan perdananya langsung menarik perhatian penonton setelah dua episode awal drama tersebut tayang pada 11 dan 12 November 2026.

Mengutip laporan Allkpop, Jungshin berhasil menghadirkan karakter dokter idaman melalui penampilan dan pembawaan yang natural.

Dalam dua episode pembuka, Moon Tae Kyung diperkenalkan sebagai sosok dokter populer yang dikagumi banyak orang di rumah sakit.

Penampilan Jungshin mengenakan jas putih semakin memperkuat pesona karakternya. Salah satu adegan menarik terjadi ketika Tae Kyung secara tidak sengaja bertabrakan dengan Lee Eun Chae yang diperankan Oh Se Young.

Alih-alih memikirkan dirinya sendiri, ia justru lebih dahulu memastikan kondisi Eun Chae baik-baik saja. Sikap perhatian tersebut memperlihatkan sisi lembut dan kepedulian yang menjadi ciri khas karakternya.

Pertemuan pertama keduanya ternyata bukan menjadi satu-satunya momen kebersamaan. Tae Kyung dan Eun Chae kembali beberapa kali bertemu secara tidak sengaja sehingga membuka peluang hubungan yang lebih dekat.

Jungshin berhasil menggambarkan karakter dokter yang ramah melalui ekspresi wajah, tatapan penuh perhatian, serta cara berbicara yang lembut. Penampilannya pun memberikan warna tersendiri di tengah cerita romansa yang menjadi fokus utama drama tersebut.

The Boss's Blatant Taste sendiri merupakan drama komedi romantis yang mengisahkan Kwon Do Hyuk (Sung Hoon), seorang pewaris keluarga konglomerat sekaligus CEO perusahaan hiburan yang tidak memiliki selera musik.

Ia kemudian bertemu dengan Lee Eun Chae (Oh Se Young), seorang perempuan yang memiliki impian menjadi penyanyi dan menjalani kehidupan ganda sebagai vokalis band indie bernama India Red.

Kehadiran Moon Tae Kyung turut memberikan dinamika hubungan yang semakin menarik, terutama ketika ia mulai dekat dengan Eun Chae. Informasi mengenai jalan cerita dan karakter drama ini juga diperkenalkan melalui pemberitaan Soompi.

Sebelum membintangi drama tersebut, Jungshin telah memiliki pengalaman panjang di dunia akting. Ia memulai debut sebagai aktor pada 2012 melalui drama KBS2 My Daughter Seo Young.

Setelah itu, ia tampil dalam berbagai judul populer, termasuk The Blade and Petal (2013), Cinderella and Four Knights (2016), My Sassy Girl (2017), Longing Heart (2018), Shooting Stars (2022), hingga The Escape of the Seven: Resurrection (2024).

Peran terbarunya ini sekaligus memperlihatkan sisi berbeda Jungshin setelah sebelumnya memerankan karakter antagonis yang penuh ambisi.

Drama The Boss's Blatant Taste disutradarai Kang Sol dengan naskah yang ditulis Nam Ji Yeon. Serial ini tayang setiap Rabu dan Kamis.