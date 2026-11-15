Mun Ka Young Ceritakan Pengalaman Berkesan Selama 2026, dari Film hingga Proyek Akting Baru

JawaPos.com - Mun Ka Young curi perhatian melalui pemotretan terbarunya untuk majalah Cosmopolitan edisi Desember 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia tampil memancarkan pesona elegan sekaligus ceria bersama rumah perhiasan mewah asal Italia, Damiani.

Tidak hanya memperlihatkan penampilan menawan, Mun Ka Young juga membagikan cerita mengenai perjalanan karier, pengalaman membintangi film, hingga proyek akting terbarunya.

Mengutip laporan Zapzee, pemotretan dan wawancara tersebut menjadi salah satu sorotan dalam edisi penutup tahun majalah tersebut.

Mun Ka Young mengenang kesibukan sepanjang 2026, terutama setelah film Once We Were Us yang dibintanginya bersama Koo Kyo Hwan tayang pada 31 Desember 2025.

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Film tersebut berhasil menarik sekitar 2,5 juta penonton dan mendapatkan sambutan positif. Ia mengaku masih mengingat sejumlah adegan emosional, terutama bagian ketika kedua karakter utama berpisah di bandara.

Menurutnya, pengalaman bertemu langsung dengan penonton melalui acara promosi memberikan kesan mendalam karena ia dapat melihat berbagai emosi yang dirasakan penonton terhadap karakter Jeong Won.

Mun Ka Young juga mengungkapkan bahwa Once We Were Us memiliki arti khusus dalam perjalanan kariernya. Film tersebut menjadi proyek film panjang pertamanya sebagai pemeran utama setelah beranjak dewasa.

Ia merasa seperti sedang memulai langkah baru sebagai seorang aktor ketika melihat banyak penonton tersentuh oleh cerita yang mereka hadirkan.

Pengalaman tersebut sekaligus membuatnya semakin memahami bahwa penonton memiliki peran penting dalam menyempurnakan sebuah karya film.

Saat ini, Mun Ka Young tengah disibukkan dengan proses syuting proyek terbarunya berjudul Whale Star. Dalam drama tersebut, ia memerankan karakter Heo Sua yang hidup pada era 1920-an.

Ia mengaku harus menyesuaikan diri dengan latar waktu yang berbeda karena kehidupan dan emosi masyarakat pada masa itu memiliki karakteristik tersendiri.

Meski demikian, Mun Ka Young melihat cinta dan keinginan untuk memperoleh kebebasan sebagai perasaan universal yang tetap relevan melintasi zaman. Ia bahkan merasa beruntung mendapatkan kesempatan memerankan sosok yang hidup sekitar satu abad lalu.

Tahun 2026 juga menjadi momen istimewa karena menandai 20 tahun perjalanan Mun Ka Young di industri hiburan. Ia mengaku kini memiliki lebih banyak ketenangan dalam menjalani kehidupan serta memandang hubungan dengan orang lain secara lebih matang.

Menariknya, ia juga merasa mulai memiliki waktu untuk menikmati hal-hal sederhana, seperti memperhatikan keindahan alam. Menutup wawancara, Mun Ka Young menyampaikan bahwa dirinya memilih untuk membiarkan masa lalu berlalu.

Baginya, kesalahan memang perlu direnungkan, tetapi seseorang tidak seharusnya terus-menerus terjebak dalam kenangan baik maupun buruk.

Pemotretan lengkap Mun Ka Young bersama Damiani hadir dalam tiga versi sampul Cosmopolitan edisi Desember 2026. Majalah tersebut sudah tersedia di berbagai toko buku Korea Selatan serta dapat diakses melalui situs resmi dan media sosial Cosmopolitan.

Sementara itu, penggemar juga menantikan penampilan Mun Ka Young dalam Whale Star, proyek yang akan memperlihatkan sisi akting berbeda setelah kesuksesan Once We Were Us.