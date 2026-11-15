Cha Been dan Han Si Hyun Jadi Rival Perebutan Posisi Pitcher Utama di Drama GIFT

JawaPos.com - Drama GIFT, kembali menarik perhatian setelah merilis potongan gambar terbaru yang menampilkan persaingan dua pemain bisbol muda, Cha Been dan Han Si Hyun.

Keduanya akan memerankan pitcher dengan karakter dan kemampuan yang sangat berbeda dalam tim bisbol SMA Deokcheon. Melalui foto yang dirilis, penonton diperlihatkan bagaimana persaingan untuk memperebutkan posisi pemain andalan atau ace tim mulai terbentuk.

Mengutip laporan Allkpop pada, persaingan dua karakter tersebut menjadi salah satu daya tarik utama menjelang penayangan drama yang dibintangi Kim Woo Bin ini.

Cha Been berperan sebagai Heo Seung Il, pitcher utama yang telah membangun kemampuannya melalui latihan keras dan konsistensi selama bertahun-tahun. Ia merupakan sosok pekerja keras dengan kecintaan besar terhadap bisbol dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.

Dalam potongan gambar yang dirilis, Seung Il terlihat serius saat berada di atas mound atau area tempat pitcher melakukan lemparan. Ekspresinya menggambarkan tekad seorang pemain yang telah berjuang keras untuk mempertahankan posisinya sebagai andalan tim.

Berbeda dengan Seung Il, Han Si Hyun memerankan Cha Tae Hoon, pemain baru yang hampir tidak memiliki pengalaman dalam olahraga bisbol. Meski demikian, ia mempunyai bakat alami, koordinasi tubuh, serta insting luar biasa yang membuatnya memiliki potensi besar sebagai pitcher.

Dalam foto terbaru, Tae Hoon justru terlihat santai dengan senyum di wajahnya ketika berdiri di atas mound. Perbedaan karakter tersebut memperlihatkan benturan antara kemampuan yang dibangun melalui kerja keras dan bakat alami yang dimiliki sejak lahir.

Kedua aktor ternyata mempunyai pengalaman nyata dalam dunia bisbol. Cha Been pernah bermain sebagai pitcher secara kompetitif sejak kelas tiga sekolah dasar hingga kelas tiga SMA.

Sementara itu, Han Si Hyun menghabiskan sekitar 12 tahun sebagai pemain pitcher, mulai dari sekolah dasar hingga tahun kedua kuliahnya.

Pengalaman tersebut diharapkan mampu menghadirkan adegan pertandingan yang lebih realistis dan meyakinkan. Pihak produksi juga menyebut bahwa perjalanan kedua karakter tidak hanya berpusat pada persaingan, tetapi juga perkembangan diri, persahabatan, dan perubahan yang mereka alami.

Drama GIFT mengisahkan Jung Min Yong yang diperankan Kim Woo Bin, mantan pelatih pitcher profesional yang mendapatkan kemampuan khusus setelah mengalami kecelakaan. Ia kemudian dipercaya melatih tim bisbol SMA yang menempati peringkat terbawah secara nasional.

Kehadirannya membawa perubahan bagi para pemain yang memiliki kemampuan, kepribadian, serta pandangan berbeda mengenai olahraga.

Berdasarkan laporan Soompi, karakter Seung Il dan Tae Hoon menjadi dua sosok penting yang memperlihatkan perbedaan antara kerja keras dan bakat alami dalam perjalanan tim tersebut.

Diadaptasi dari webtoon populer berjudul sama, GIFT tayang perdana pada 5 Desember 2026 di tvN. Drama ini akan menghadirkan kisah perjuangan tim bisbol sekolah yang berusaha bangkit dari keterpurukan.