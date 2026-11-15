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Penulis: Leni Setya Wati
Minggu, 15 November 2026 | 15.39 WIB

Seungkwan dan Dino Bagikan Momen Emosional Jelang Keberangkatan Wamil

Seungkwan dan Dino (x @pledis_17) - Image

Seungkwan dan Dino (x @pledis_17)

JawaPos.com - Momen emosional menjelang wajib militer dialami dua anggota SEVENTEEN, Seungkwan dan Dino. Keduanya mencukur rambut masing-masing sebelum menjalani tugas negara di Korea Selatan.

Dalam video terbaru yang diunggah melalui kanal YouTube SEVENTEEN, Seungkwan terlihat tak kuasa menahan air mata setelah rambutnya dipangkas habis. Momen tersebut menjadi sorotan setelah diberitakan oleh Allkpop.

Video bejudul “Gwani Chani, Where Are You Going? Thank You Hyungs for Coming, We'll Be Back Soon” merupakan bagian dari seri SVT Record. Rekaman tersebut diambil sehari sebelum Seungkwan dan Dino berangkat menjalani wajib militer.

Pada awal video, Seungkwan masih terlihat mengantuk dan seolah belum sepenuhnya menyadari bahwa waktunya untuk masuk militer semakin dekat. Ketika Dino mulai mencukur rambutnya, Seungkwan bahkan sempat menunjukkan kegugupan.

Keduanya bergantian menggunakan alat cukur untuk memangkas rambut masing-masing. Berbeda dengan Seungkwan yang terlihat gugup, Dino tampak lebih tenang menghadapi perubahan penampilannya.

Ia juga membagikan harapannya untuk memasuki usia 30-an dengan kehidupan yang lebih sehat setelah melewati banyak pengalaman dan kesibukan selama usia 20-an.

Suasana semakin mengharukan ketika beberapa anggota SEVENTEEN, yaitu The8, Jeonghan, dan Joshua, datang untuk memberikan dukungan.

Saat Seungkwan dan Dino mencoba merapikan rambut satu sama lain, The8 ikut membantu menyelesaikan proses pencukuran.

Setelah rambutnya benar-benar pendek, Seungkwan menyentuh kepalanya dan mulai meneteskan air mata. Jeonghan berusaha menghiburnya dengan mengatakan agar ia menganggap masa wajib militer seperti kembali menjadi trainee.

Seungkwan kemudian membalas dengan candaan bahwa dirinya berharap Woozi bisa menjaganya sebagai senior di militer.

Meski suasana sempat dipenuhi tawa, momen perpisahan tersebut tetap terasa emosional. Sebelum pergi, Seungkwan juga menyampaikan pesan kepada penggemar yang dikenal sebagai CARAT.

Sambil memegang buket bunga, ia meyakinkan penggemar bahwa dirinya akan kembali setelah menyelesaikan tugas.

Seungkwan dan Dino menjalani wajib militer pada 26 Oktober 2026. Keduanya akan bertugas sebagai anggota band militer Angkatan Darat Korea Selatan setelah menyelesaikan pelatihan dasar.

Keberangkatan mereka menandai seluruh anggota SEVENTEEN telah memasuki masa tugas militer atau menyelesaikan kewajiban tersebut. Meski harus berpisah sementara, keduanya telah menyiapkan pesan dan konten untuk menemani CARAT selama menjalani masa pengabdian.

Editor: Hanny Suwindari
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