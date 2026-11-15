Felicia Tissue Resmi Menikah dengan Kevin di Singapura

JawaPos.com - Selebgram Felicia Tissue resmi melepas masa lajang setelah menikah dengan kekasihnya, Kevin, pada Sabtu, 14 November 2026. Pernikahan keduanya berlangsung di sebuah gereja di Singapura dan disambut hangat oleh keluarga, sahabat, serta para pengikutnya di media sosial.

Kabar bahagia tersebut diketahui melalui unggahan di akun Instagram pribadi Felicia Tissue, @feliciatissue. Dalam unggahan itu, Felicia membagikan sejumlah foto yang mengabadikan momen istimewa bersama pria yang kini resmi menjadi suaminya.

Salah satu foto memperlihatkan Felicia dan Kevin duduk berdampingan dengan latar suasana gereja. Keduanya tampak membelakangi kamera, mengabadikan momen pernikahan yang menjadi awal perjalanan baru dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Felicia tampil anggun mengenakan gaun pengantin warna putih. Sambil menggenggam buket bunga, ia memperlihatkan kebahagiaan di hari istimewanya tersebut.

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Tak hanya bersama sang suami, Felicia juga membagikan foto kebersamaan dengan kedua orang tuanya. Potret tersebut memperlihatkan kehadiran keluarga dalam momen penting yang menandai babak baru kehidupannya.

Melalui keterangan unggahannya, Felicia mengungkapkan kebahagiaan karena akhirnya resmi menjadi istri Kevin. Ia juga menyampaikan bahwa hari pernikahan ini akan menjadi awal dari perjalanan mereka bersama.

"Officially off the market. 14.11.2026. Hari pertama saya untuk selamanya," tulis Felicia Tissue dalam unggahannya.

Unggahan tersebut langsung dibanjiri ucapan selamat dari warganet. Banyak yang turut berbahagia melihat Felicia akhirnya menikah dengan pria pilihannya.

Sejumlah pengikutnya juga menyampaikan doa agar rumah tangga Felicia dan Kevin selalu dipenuhi kebahagiaan serta mendapat berkat dalam perjalanan kehidupan mereka.

"Congratssss Kevin & Felicia Bless God," tulis salah satu warganet.

"Selamat yah Ci... Happily ever after deh," komentar pengguna Instagram lainnya.