aespa dan Eartha Kitt Satukan Dua Generasi Lewat Kolaborasi Santa Baby

JawaPos.com - aespa hadirkan kejutan menjelang musim liburan akhir tahun melalui perilisan single spesial berjudul Santa Baby. Lagu tersebut resmi dirilis pada 13 November 2026 melalui berbagai platform musik digital.

Menariknya, kolaborasi ini tidak sekadar menghadirkan interpretasi baru dari lagu Natal populer, tetapi juga memadukan suara Karina, Giselle, Winter, dan Ningning dengan rekaman vokal asli penyanyi legendaris Eartha Kitt.

Seperti dilaporkan Allkpop, proyek tersebut mempertemukan karakter musik K-pop modern dengan karya klasik yang telah dicintai selama puluhan tahun.

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Santa Baby pertama kali dipopulerkan oleh Eartha Kitt pada 1953 dan menjadi salah satu lagu Natal paling ikonik hingga saat ini.

Dalam versi terbaru, aespa menambahkan warna vokal mereka ke dalam rekaman asli Kitt sehingga pendengar dapat menikmati suara kedua generasi dalam satu lagu.

Perpaduan tersebut memberikan pengalaman berbeda karena karakter vokal khas Eartha Kitt tetap dipertahankan, sementara aespa menghadirkan sentuhan musikal yang lebih modern.

Kolaborasi ini juga memiliki makna khusus karena dipersiapkan menjelang peringatan 100 tahun kelahiran Eartha Kitt pada 17 Januari 2027. Proyek tersebut bertujuan menghubungkan generasi dan budaya melalui musik yang telah bertahan lintas zaman.

Primary Wave Music, selaku penerbit musik Santa Baby, menangani proses pencampuran akhir audio, pembuatan video artwork, serta desain sampul. Sementara itu, SM Entertainment mendukung keterlibatan aespa dalam proyek kolaborasi global tersebut.

Keempat anggota aespa mengungkapkan kebahagiaan mereka karena dapat menjadi bagian dari lagu yang sudah lama dicintai banyak orang. Mereka juga menyebut bahwa Santa Baby versi asli merupakan salah satu lagu yang biasa didengarkan setiap akhir tahun.

Karena itu, kesempatan untuk menambahkan karakter musik mereka sendiri terasa istimewa. aespa berharap versi terbaru ini dapat menghadirkan kehangatan, kebahagiaan, dan suasana menyenangkan bagi pendengar selama perayaan akhir tahun.

Kitt Shapiro, putri Eartha Kitt, turut menyambut positif kolaborasi tersebut. Ia mengungkapkan bahwa ibunya selalu menganggap musik sebagai sarana untuk menghubungkan berbagai generasi dan budaya.

Menurut Shapiro, Eartha Kitt kemungkinan besar akan merasa bahagia mengetahui rekaman suaranya kini dipadukan dengan penampilan para anggota aespa.

Ia juga menilai proyek ini sebagai bentuk penghormatan terhadap kreativitas, keunikan, dan kekuatan musik dalam menyatukan banyak orang.

Selain Santa Baby, aespa masih menyiapkan rilisan lain untuk menyambut musim liburan. Pada 20 November 2026, mereka dijadwalkan merilis versi remix lagu KISS N TELL, yang merupakan title track dari mini album Jepang pertama mereka.