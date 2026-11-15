Lee Han Bin Eks Fantasy Boys Mulai Karier Solo Bersama EZ Entertainment

JawaPos.com - Lee Han Bin memulai babak baru dalam perjalanan musiknya. Pada 13 November 2026, EZ Entertainment mengumumkan bahwa Lee Han Bin akan bergabung dengan agensi tersebut untuk mempersiapkan berbagai aktivitas sebagai solois.

Langkah pertamanya ditandai dengan pembukaan akun Instagram resmi yang akan menjadi saluran komunikasi langsung bersama penggemar.

Mengutip laporan Allkpop, berbagai informasi mengenai musik baru, konten, serta jadwal aktivitas mendatang akan diumumkan secara bertahap melalui kanal tersebut.

Lee Han Bin menyambut antusias kesempatan untuk memulai perjalanan baru bersama EZ Entertainment. Ia mengungkapkan keinginannya untuk berkembang bersama agensi melalui hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan dan dukungan.

Sebagai solois, ia ingin memperkenalkan musik yang menggambarkan warna personal serta cerita kehidupannya sendiri. Lee Han Bin juga menyatakan masih memiliki banyak sisi yang belum pernah ditunjukkan kepada publik sehingga ingin mencoba berbagai tantangan baru.

Lee Han Bin turut menyampaikan rasa terima kasih kepada para penggemar yang selama ini tetap memberikan dukungan dan menantikan kabar terbarunya. Ia berharap perjalanan baru ini dapat menghadirkan banyak kenangan menyenangkan bersama penggemar.

Penyanyi tersebut juga berjanji akan membalas kepercayaan dan dukungan yang diterimanya melalui musik serta penampilan yang dibuat dengan sepenuh hati.

Nama Lee Han Bin mulai dikenal luas setelah mengikuti program survival berjudul Boys Fantasy pada 2023. Dalam kompetisi tersebut, ia berhasil menempati posisi pertama untuk kategori vokal pada semester ketiga dan mengakhiri kompetisi di peringkat kelima secara keseluruhan.

Hasil tersebut membawanya debut sebagai anggota Fantasy Boys pada September 2023. Bersama grup tersebut, ia mendapatkan pengalaman tampil di berbagai panggung sekaligus mengembangkan kemampuan vokal dan performanya.

Perjalanan Lee Han Bin di dunia hiburan juga berlanjut melalui partisipasinya dalam program survival JTBC Project 7. Pengalaman dari dua program kompetisi tersebut menjadi bekal penting untuk membangun identitas musikalnya.

Kini, dengan memulai aktivitas solo, ia memiliki kesempatan lebih luas untuk memperlihatkan karakter vokal, kemampuan panggung, serta gaya bermusik yang ingin dikembangkan secara personal.

Sementara itu, EZ Entertainment menyatakan akan memberikan dukungan menyeluruh terhadap aktivitas Lee Han Bin, mulai dari produksi musik, penampilan, konten visual, promosi dalam dan luar negeri, hingga penyelenggaraan konser.

Agensi tersebut menilai Lee Han Bin memiliki warna suara yang khas, ekspresi vokal yang halus, serta kemampuan performa yang kuat.