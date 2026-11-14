Dara Sarasvati Bintangi Piye To Kih?, Film Komedi Horor Penuh Makna

JawaPos.com - Film Piye To Kih? siap tayang di bioskop Tanah Air mulai 19 November 2026. Mengusung perpaduan komedi, drama, dan romansa, film ini tidak hanya menawarkan cerita menghibur, tetapi juga mengangkat persoalan perbedaan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat.

Aktris Dara Sarasvati didapuk sebagai pemeran utama film ini dengan memerankan karakter Sukma. Dia pun mengungkap ada pesan khusus yang ingin disampaikan melalui film tersebut.

Menurutnya, penonton diajak untuk lebih terbuka dalam memahami perbedaan sudut pandang dan tidak mudah memberikan penilaian terhadap orang lain.

Dara Sarasvati menyatakan, perbedaan kerap menjadi sumber kesalahpahaman ketika seseorang hanya melihat persoalan dari perspektifnya sendiri. Padahal, jika disikapi dengan bijak, keberagaman justru bisa menjadi ruang untuk saling memahami.

"Perbedaan itu sebenarnya punya banyak sekali makna ketika kita mau mengilhami dan meresapinya. Akhirnya kita tidak mudah menghakimi seseorang," ujar Dara Sarasvati di bilangan Epicentrum, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (12/11).

Bagi Dara, pesan toleransi yang dibawa Piye To Kih? tidak terbatas pada persoalan hubungan asmara. Nilai tersebut juga sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, terutama ketika masyarakat dihadapkan pada perbedaan karakter, pemikiran, latar belakang, hingga pilihan hidup.

Ia berharap film Piye To Kih? bisa mengajak penonton untuk mengurangi kebiasaan memberikan stigma negatif kepada orang lain hanya karena memiliki pandangan berbeda.

Keterlibatannya dalam film yang memadukan hiburan dan pesan sosial tersebut memperkaya pengalaman Dara. Ia mengaku senang bisa terlibat dalam sebuah proyek yang tidak hanya mengejar sisi hiburan, tetapi turut menghadirkan nilai edukasi.

"Itu yang membuat aku kemudian sangat merasa senang dan bersyukur bisa bergabung dalam project ini," katanya.

Sinopsis Film Piye To Kih?Kisah Cinta Mukidi dan Sukma Bersinggungan dengan Dunia Lain Di luar pesan toleransi, Piye To Kih? menawarkan cerita yang memadukan persoalan cinta, perjuangan hidup, dan unsur supranatural.

Film ini berpusat pada kehidupan Mukidi yang diperankan Heri Chandra. Berangkat dari pengalaman patah hati, Mukidi berusaha mengubah nasib dan memperbaiki kondisi ekonominya.

Keinginan tersebut bukan tanpa alasan. Mukidi ingin memiliki kehidupan yang lebih baik agar bisa meminang Sukma, perempuan yang dicintainya, diperankan Dara Sarasvati.

Namun, perjalanan mereka menuju hubungan yang diharapkan ternyata tidak berjalan sederhana. Kisah asmara keduanya justru bersinggungan dengan cerita cinta beda alam yang berpusat di sebuah rumah misterius.

Perpaduan komedi dan unsur horor dalam cerita tersebut menjadi salah satu daya tarik film ini. Konflik yang dibangun tidak hanya berkutat pada perjuangan Mukidi mendapatkan cinta Sukma, tetapi juga menghadirkan situasi tak terduga yang menguji para karakter.

Selain Heri Chandra dan Dara Sarasvati, film ini juga diperkuat sejumlah pemain lain. Beberapa di antaranya yaitu Sutrisno Agung, Eko Dunung, Gabriella Desta, TJ Ruth, Marwoto, Yono Bakrie, dan Devina Aureel.