Suzzanna Hidup Kembali di Kota Tua Lewat Pertunjukan Video Mapping Horor Komedi

JawaPos.com - Sosok Suzzanna kembali dihadirkan dalam sebuah pertunjukan yang berbeda. Kali ini, sang Ratu Horor Indonesia itu tampil dalam balutan komedi melalui video mapping di Museum Fatahillah, Kota Tua, Jakarta.

Pertunjukan berdurasi kurang lebih 15 menit tersebut memanfaatkan fasad Museum Fatahillah sebagai layar visual berukuran besar.

Para pengunjung dapat melihat animasi akar dan sulur gelap yang menjalar di bangunan bersejarah sebelum suasana berubah menjadi tontonan penuh warna dan humor.

Video mapping tersebut diputar setiap hari mulai 13 hingga 15 November 2026. Menggabungkan elemen horor klasik, animasi tiga dimensi, dan cerita komedi yang melibatkan karakter Suzzanna.

Alih-alih menghadirkan teror seperti dalam film-film horor yang membesarkan namanya, Suzzanna justru muncul dalam situasi yang mengundang tawa. Cerita berpusat pada pedagang kaki lima yang panik karena mengira dirinya sedang dikejar sosok hantu Suzanna.

Padahal, Suzzanna hanya ingin membeli minuman dingin. Kesalahpahaman itu kemudian semakin ramai dengan kemunculan tiga vlogger Gen Z yang sedang berburu penampakan hantu.

Video mapping ini terwujud berkat kolaborasi antara Soraya Intercine sebagai pemilik kekayaan intelektual (IP) Suzzanna dengan Fanta. Chandra Liow dipercaya sebagai creative director sekaligus salah satu pemeran dalam video tersebut.

Chandra Liow mengatakan, tantangan dalam menggarap video mapping Suzzanna terletak pada bagaimana mempertahankan karakter ikonik Suzzanna tanpa menghilangkan unsur komedi yang hendak ditonjolkan.

Salah satu referensi yang digunakan adalah adegan ikonik pedagang sate dan interaksinya dengan karakter Suzzanna dalam film horor legendaris. Namun, kali ini elemen tersebut diolah menjadi cerita dengan kejutan berbeda.

Rumah Hantu Interaktif Hadir di Jakarta dan Bandung Selain video mapping, rangkaian kegiatan ini juga menghadirkan rumah hantu interaktif di dua lokasi, yakni Kota Tua Jakarta dan Jalan Braga, Bandung.

Berbeda dari wahana rumah hantu konvensional yang mengandalkan suasana gelap dan kemunculan karakter menyeramkan, pengunjung diajak mengikuti sejumlah permainan yang melibatkan karakter urban legend Indonesia.

Beberapa tantangan yang disiapkan antara lain bermain suit atau batu-gunting-kertas melawan Pocica, mencari potongan kain kafan yang disembunyikan, hingga berjoget bersama Kuntilala.

Konsep tersebut memadukan unsur cerita horor lokal dengan permainan ringan yang bisa dinikmati bersama teman atau keluarga.

Rumah hantu interaktif di Kota Tua, Jakarta, berlangsung pada 13 hingga 22 November 2026. Sementara itu, aktivitas serupa di Jalan Braga, Bandung, sudah dimulai sejak 9 November dan berlangsung hingga 22 November 2026.

Di Bandung, pengunjung juga berkesempatan menjumpai kemunculan karakter secara spontan pada akhir pekan serta berfoto di sepanjang kawasan bersejarah tersebut.

Gerobak Mixtis Menyambangi Sejumlah Bioskop Nuansa horor komedi juga dibawa ke sejumlah bioskop melalui aktivitas bertajuk Gerobak Mixtis. Program ini berlangsung hingga 26 November 2026 dengan memanfaatkan area lobi bioskop sebagai ruang interaksi bagi pengunjung.

Ada beberapa aktivitas yang disiapkan, mulai dari photobooth bertema Suzanna hingga permainan arcade Tangkap Fanta. Pengunjung juga berkesempatan memperoleh merchandise edisi terbatas hasil kolaborasi Fanta dan Suzzanna.

Aktivasi tersebut berlangsung di beberapa lokasi, yakni CGV Grand Indonesia, Cinépolis The Park Pejaten di Jakarta, hingga Cinépolis Plaza Medan Fair di Medan.

Director Sparkling Flavour PT Coca-Cola Indonesia, Andes Gumilang Hadisucipto, mengatakan kolaborasi kali ini sengaja dirancang dengan menggabungkan cerita yang dekat dengan masyarakat dan pengalaman interaktif.