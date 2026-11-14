Komikus Maghfirare Ungkap Aktor Junior Roberts Cocok Bintangi Karyanya

JawaPos.com - Komikus Adelia Maghfira alias Maghfirare mengungkapkan aktor yang cocok menjadi pemeran utama kalau serial webtoon karyanya Convenience Romance diadaptasi menjadi serial drama live-action.

Dia menyebut pemeran Geez dalam film Geez & Ann, Junior Roberts, sebagai aktor yang paling cocok memerankan tokoh utama pria dalam karya adaptasi Convenience Romance versi Indonesia.

"Kalau Indonesia aku pernah berandai-andai, untuk karakter cowoknya yang jadi Geez di film Geez & Ann," kata Adelia Maghfira dilansir dari Antara.

Jika karyanya diadaptasi menjadi serial drama luar negeri, dia berharap aktor Zhang Linghe dari China bisa menjadi pemeran utama pria.

"Kalau Korea jujur aku kurang nonton dramanya, aku lebih sering nonton drama China. Jadi harapannya jauh banget, Zhang Linghe," ungkap Adelia Maghfira.

Namun, Maghfirare mengaku belum membayangkan aktris yang dia inginkan untuk membintangi adaptasi dari karyanya.

Setelah merampungkan Convenience Romance musim pertama, Maghfirare​​​​​​ ingin melanjutkan cerita dengan menghadirkan hubungan yang lebih rumit.

"Aku berharap bisa lanjut season 2 atau season 3 bahkan, gitu. Terus semoga aja bisa dilihat juga sama publisher luar gitu dan bisa sampai apa ya, bisa dijangkau sama lebih banyak orang lagi webtoon-ku," ujar Adelia Maghfira.

Maghfirare menyebut artis manga Jepang seperti Tatsuki Fujimoto, Inio Asano, NON, Daisuke Hagiwara sebagai seniman yang berpengaruh terhadap kekaryaan dia.

"Semua idola itu tuh kayak mempengaruhi satu bagian dari kayak kekaryaan aku gitu, tapi kalau misalnya komikus Indonesia yang ultimate idol aku masih Mbak Annisa Nisfihani yang bikin My Pre-Wedding, Pasutri Gaje," terang Adelia Maghfira.