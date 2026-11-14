Tak Hanya Disimpan di Kitab, FFS 2026 Bukti Nilai-Nilai Pesantren Hidup di Layar Sinema

JawaPos - Perhelatan Festival Film Santri (FFS) 2026 yang digelar di Taman Budaya Jawa Timur (TBJT) Cak Durasim, Surabaya pada 12-13 November 2026 resmi berakhir.

Beragam kegiatan dihadirkan dalam dua hari penyelenggaraan. Mulai pemutaran film karya peserta yang diseleksi, workshop sinematografi-penyutradaraan, pengembangan ide cerita, diskusi pemikiran Gus Dur, diskusi potensi ekonomi kreatif pesantren dan santri, kemudian ditutup malam penganugerahan penghargaan.

Pada perhelatan FFS 2026 ini, ada tiga kategori yang dilombakan. Yaitu film pendek kategori pelajar atau santri, film pendek kategori umum, dan kritik film.

Ada 195 karya film dari dua kategori masuk ke meja juri. Lalu di kategori kritik film yang baru dilombakan tahun ini, ada 31 naskah yang masuk seleksi.

Di kategori pelajar atau santri, karya berjudul Sandal yang disutradarai Indra Teguh, ditetapkan sebagai jawaranya. Film karya santri Ponpes Nurul Ali, Secang, Magelang itu pun berhak menerima Sarung Award FFS 2026.

"Film ini tidak banyak dialog di dalamnya. Meski demikian, karya ini punya penokohan kuat. Lalu secara sinematik, punya bahasa visual kuat. Tema yang diangkat juga menarik karena lekat dengan dunia pesantren," kata salah satu juri film, Sasti Gotama.

Untuk kategori umum, karya dengan judul Tutup Hari Kiamat yang disutradarai Dzauqy Ilham tampil sebagai pemenang.

Tutup Hari Kiamat menyabet Songkok Award setelah dinilai memiliki gagasan menarik serta unik, serta berpremis segar. Film ini mengundang rasa ingin tahu yang dibalut gaya sinematik yang menarik.

Untuk kategori kritik film atau penerima Rekal Award, juri memilih naskah Niamul Hasib sebagai pemenang. Tulisan Hasib yang memberikan ulasan mendalam pada audio dan bukan visual pada film Pulung Gantung: Pati Ngendat menjadi poin penting dalam penilaian dewan juri.

Pemenang kritik film FFS 2026 dinilai berhasil menghadirkan tulisan yang punya daya kejut, menonjol, serta menghadirkan ulasan yang renyah. Beberapa tulisan peserta kritik film FFS 2026 nantinya diranngkum dalam buku antologi kritik film FFS 2026.

Ketua Manajemen Pelaksana Harian Dana Indonesia Raya, Puguh Wiyatno mengapresiasi karya-karya dari para peserta. Terutama pada kategori santri atau pelajar, dimana pesantren disebutnya memiliki peran besar dan jadi sendi dalam kehidupan di negara ini.

"Pesantren adalah pusat kebudayaan. Pesantren juga ruang dialektika dan di sana jadi benteng kebudayaan Nusantara," kata Puguh.

Melihat jumlah film yang masuk, angka pondok pesantren yang berpartisipasi, sampai kehadiran sineas mancanegara yang berpartisipasi, menurutnya menunjukkan FFS 2026 berhasil menjadi magnet bagi sineas-sineas muda serta bertalenta.