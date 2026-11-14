Bobby iKON Ungkap Rencana Album Solo Usai Wamil, Ingin Eksplorasi Musik R&B

JawaPos.com - Bobby iKON bagikan kabar terbaru mengenai aktivitasnya setelah menyelesaikan wajib militer.

Dalam wawancara bersama media hip-hop digital HIPHOPLE, ia berbicara tentang pengalaman selama menjalani tugas negara, rencana merilis album solo, hingga harapan untuk kembali beraktivitas bersama seluruh anggota iKON.

Bobby juga memastikan bahwa grup tersebut belum berencana melakukan comeback dengan formasi empat orang.

Mengutip laporan Allkpop, Bobby mengungkapkan bahwa menjalani wajib militer pada usia yang relatif lebih matang membuatnya banyak berinteraksi dengan prajurit yang lebih muda.

Dari pengalaman tersebut, Bobby mendapatkan sudut pandang baru mengenai kehidupan dan pemikiran generasi muda yang ingin ia tuangkan ke dalam lirik lagu berikutnya.

Bobby juga mengaku kecintaannya terhadap musik dan aktivitas rap tidak berubah meskipun sempat menjalani masa wajib militer.

Kini, ia tengah mempersiapkan album solo dengan arah musik yang berbeda dari karya-karya sebelumnya. Ia tertarik mengeksplorasi nuansa R&B yang lebih halus dan sensual agar bisa memberikan pengalaman musikal baru kepada para penggemarnya.

Mengenai masa depan iKON, Bobby menjelaskan bahwa grup belum memiliki rencana untuk merilis musik sebagai unit beranggotakan empat orang.

Saat ini, Kim Donghyuk atau DK dan Koo Junhoe masih menjalani wajib militer sebagai tentara aktif. Sementara itu, Bobby, Kim Jinhwan, Jung Chanwoo, dan Song Yunhyeong telah menyelesaikan kewajiban tersebut.

Keputusan untuk menunggu formasi lengkap merupakan kesepakatan bersama para anggota. Bobby mengungkapkan bahwa mereka lebih memilih menjalani aktivitas dan mengeksplorasi proyek masing-masing terlebih dahulu daripada terburu-buru melakukan comeback tanpa dua anggota lainnya. Mereka ingin kembali sebagai enam orang agar dapat menghadirkan aktivitas grup dengan formasi penuh.

Selain membicarakan rencana pribadi dan iKON, Bobby turut menyampaikan pandangannya mengenai perkembangan industri hip-hop Korea Selatan.

Ia merasa komunitas hip-hop kini semakin berkembang dibandingkan sebelumnya, dengan semakin banyak kru serta basis penggemar yang lebih luas.