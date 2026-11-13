Nadzira Shafa Minta Maaf Terkait Utas Tuhan Itu Egois

JawaPos.com - Nadzira Shafa akhirnya angkat bicara setelah utas terkait Tuhan Itu Egois yang pernah ditulisnya menjadi perbincangan di media sosial.

Melalui pernyataan terbuka di akun Instagram pribadinya, Nadzira menyampaikan permintaan maaf sekaligus mengakui kekeliruannya dalam memilih kata saat menyampaikan pendapat di ruang publik.

Dalam unggahannya, Nadzira menyadari bahwa pemilihan kata yang digunakannya saat itu tidak tepat. Dia juga menegaskan bahwa meski tulisan tersebut merupakan bagian dari pemikiran masa lalunya, hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk membenarkan pernyataannya.

"Aku memohon maaf atas ketidakbijaksanaan aku dalam memilih kata dan menyampaikan pendapat di ruang publik," tulis Nadzira dalam pernyataannya.

Dia mengakui tidak ada pembenaran atas diksi yang digunakan dalam utas tersebut. Nadzira Shafa pun menyampaikan penyesalan dan berharap kejadian ini menjadi pengingat untuk lebih berhati-hati ketika mengutarakan pemikiran, terlebih di ruang publik yang dapat diakses oleh banyak orang.

"Mohon maaf atas kekhilafanku. Aku sadar masih banyak hal yang perlu aku pelajari untuk menjadi pribadi yang lebih baik," ungkapnya.

Permintaan maaf tersebut sekaligus menjadi respons Nadzira Shafa terhadap berbagai tanggapan yang muncul setelah tulisannya kembali beredar dan menarik perhatian warganet.

Nadzira Shafa tidak hanya menyampaikan penyesalan. Dia juga mengungkapkan berbagai masukan yang diterimanya memberikan pelajaran penting untuk perbaikan diri.

Dia berterima kasih kepada orang-orang yang masih memberikan dukungan dan mengingatkannya melalui kritik yang membangun. Menurutnya, respons tersebut membuatnya merasa dirangkul dan diberi kesempatan untuk terus bertumbuh.

Nadzira Shafa Tegaskan Menjaga Keimanan Di tengah polemik yang berkembang, Nadzira Shafa menegaskan bahwa dirinya menjaga keimanan dan hubungan dengan Allah.

Dia menyebut kejadian tersebut sebagai pengalaman yang memberikan banyak hikmah. Nadzira Shafa berharap bisa menjadikan peristiwa ini sebagai bekal untuk menjalani kehidupan di masa depan dengan pemahaman yang lebih baik.

"Aku masih ingin jatuh cinta dengan Allah dan menjaga iman yang aku punya. Dari kejadian ini, aku mengambil banyak pelajaran dan hikmah yang insya Allah akan menjadi bekal untuk langkahku ke depan," ungkapnya.

Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dari permintaan maaf Nadzira. Dia ingin menegaskan bahwa polemik yang terjadi tidak membuatnya berhenti belajar dan memperbaiki hubungan spiritualnya.

Awal Mula Utas Tuhan Itu Egois Jadi Perbincangan Sebelumnya, nama Nadzira Shafa menjadi sorotan setelah unggahannya di Threads mengenai Tuhan dan keimanan ramai diperbincangkan.

Dalam tulisan tersebut, Nadzira menyampaikan pemikiran kritis mengenai konsep ketuhanan. Dia mempertanyakan sejumlah hal, termasuk kewajiban manusia untuk menghamba kepada Tuhan, janji kebaikan bagi mereka yang taat, serta penderitaan yang dialami manusia.

Utas tersebut muncul ketika Nadzira Shafa merespons pertanyaan seorang pengguna media sosial mengenai pemikiran paling ekstrem tentang Tuhan.

Nadzira kemudian mengungkapkan bahwa pemikirannya saat itu turut dipengaruhi buku Masyarakat Tanpa Tuhan karya Phil Zuckerman. Buku tersebut membahas kehidupan masyarakat di sejumlah negara, termasuk kawasan Skandinavia, yang memiliki tingkat kesejahteraan tinggi meskipun banyak warganya tidak menganut agama.

Dia juga sempat menjelaskan buku tersebut dibacanya dengan tetap berusaha menempatkan pemikiran kritis dalam kerangka keimanan.

Meski demikian, pernyataan Nadzira memancing beragam reaksi. Sebagian warganet menyampaikan kritik dan mengingatkannya agar lebih berhati-hati dalam membicarakan persoalan agama.