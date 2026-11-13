Gin Punya Bakat Impersonate, Adiezty Fersa: Gilang Dirga Versi Saset

JawaPos.com - Gilang Dirga termasuk artis yang memiliki kemampuan luar biasa dalam hal melakukan impersonate sejumlah tokoh. Kemampuan tersebut rupanya mulai menurun terhadap sang putra, Gin Dirga.

Adiezty Fersa selaku istri mengakui bahwa sang putra mulai meniru kemampuan yang dimiliki Gilang Dirga. Gin mulai memperlihatkan kemampuannya dengan meniru gaya bicara dan omongan dari orang-orang yang ada di sekelilingnya.

"Dia suka impersonate aku kalau lagi marah," ujar Adiezty Fersa di bilangan Jakarta Selatan, Jumat (13/11).

Gin juga gemar menirukan gaya bicara, ekspresi, hingga tingkah laku teman-temannya. Kemampuan tersebut kerap membuat Adiezty Fersa terhibur.

"Kadang dia juga suka meniru obrolan di sekolah sama teacher-nya gimana, teman-temannya gimana," tuturnya.

Kebiasaan tersebut membuat Adiezty melihat adanya kemampuan Gin dalam mengamati dan mengolah kembali perilaku orang lain menjadi sesuatu yang mengundang tawa.

Menariknya, ketertarikan Gin terhadap dunia hiburan juga mulai terlihat dari keinginannya untuk mengikuti jejak Gilang Dirga. Gin bahkan pernah mengutarakan cita-cita untuk memiliki pekerjaan seperti ayahnya karena ingin membuat banyak orang tertawa.

Adiezty Fersa mengatakan, Gin bahkan sering mencari cara untuk menghibur anggota keluarga yang ada di rumah. Gin suka sekali membuat orang-orang di sekitarnya tertawa.

"Dia seseru itu sih, alhamdulillah. Dia Gilang Diega versi saset," kata Adiezty Fersa.

Meski melihat potensi Gin Dirga di bidang seni dan komedi, Adiezty Fersa tidak mau terburu-buru menerjunkan sang putra ke dunia hiburan.