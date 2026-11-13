Elvy Sukaesih dan Mario O’Brian Isi Soundtrack Film Banyak Anak Banyak Rejeki

JawaPos.com - Kehadiran Elvy Sukaesih dan Mario O’Brian sebagai pengisi soundtrack film Banyak Anak Banyak Rejeki menjadi salah satu strategi Black White Pictures untuk memperkenalkan film tersebut kepada penonton lintas generasi. Menariknya, dua penyanyi ini hadir dengan karakter musik berbeda, mulai dari dangdut klasik yang dikemas modern hingga lagu bernuansa kekinian.

Film yang diproduseri Fadli Fuad itu menyiapkan dua lagu sebagai pengiring cerita. Elvy Sukaesih membawakan lagu Mandi Susu, sementara Mario O’Brian berkolaborasi dengan Mister Nobody lewat lagu Jangan Ragu.

Kedua soundtrack film tersebut secara diperkenalkan dalam acara jumpa pers di sebuah kafe di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis (12/11), sebelum filmnya tayang di bioskop pada 14 Januari 2027.

Fadli Fuad mengatakan, kehadiran soundtrack bukan sekadar pelengkap untuk mengisi bagian tertentu dalam film. Lagu soundtrack dinilai memiliki peran penting dalam membangun suasana, memperkuat emosi, sekaligus membantu penonton lebih dekat dengan cerita yang disajikan.

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"Menurut saya, soundtrack merupakan salah satu roh sebuah film. Apa jadinya sebuah film tanpa soundtrack? Musik bukan sekadar pengisi suasana, tapi juga punya kekuatan untuk menghidupkan cerita dan membangun emosi penonton," ujar Fadli.

Produser berusia 45 tahun melihat musik sebagai bagian dari strategi pemasaran film. Lagu yang memiliki daya tarik tersendiri berpotensi dikenal lebih dulu oleh masyarakat sebelum filmnya hadir di layar lebar.

Elvy Sukaesih Kembali Bawakan Mandi Susu dengan Aransemen Modern Keterlibatan Elvy Sukaesih menjadi salah satu daya tarik utama soundtrack film Banyak Anak Banyak Rejeki. Penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Dangdut Indonesia tersebut kembali menunjukkan eksistensinya melalui lagu Mandi Susu yang mendapat sentuhan aransemen lebih modern.

Meski sudah puluhan kali dipercaya mengisi soundtrack film, Elvy mengaku menemukan pengalaman berbeda ketika menggarap lagu tersebut. Menurutnya, nuansa musik yang dihadirkan terasa lebih segar dan mengikuti perkembangan selera pendengar saat ini.

"Sudah puluhan judul film yang soundtrack-nya saya nyanyikan. Tapi, kalau Mandi Susu ini agak beda. Musiknya dibuat kekinian dan oke banget," ungkap Elvy.

Ada cerita menarik di balik keterlibatan sebagai pengisi soundtrack. Elvy mengaku sempat terkejut ketika kembali diminta menyanyikan Mandi Susu. Pasalnya, lagu itu bukan termasuk materi yang sering dibawakannya ketika tampil di panggung maupun konser.

"Kejutan banget, lagu Mandi Susu ini tidak saya nyanyikan dan jarang saya bawakan di panggung maupun acara konser. Makanya, saya agak lupa soal syairnya," tutur perempuan yang akrab disapa Umi Elvy.

Penggarapan ulang lagu Mandi Susu diharapkan mampu mempertemukan penggemar dangdut dari berbagai kelompok usia. Karakter vokal Elvy yang sudah melekat di telinga para pencinta musik dangdut dipadukan dengan aransemen kekinian untuk memberikan pengalaman musikal yang berbeda.

Oppie Kumis Girang Bisa Satu Video Klip dengan Elvy Sukaesih Bukan hanya Elvy yang memiliki cerita menarik dalam proyek ini. Komedian Oppie Kumis juga merasakan pengalaman istimewa karena mendapat kesempatan tampil bersama sang idola dalam video klip soundtrack Banyak Anak Banyak Rejeki.

Oppie mengaku senang bisa berada satu frame dengan Elvy Sukaesih. Baginya, kesempatan tersebut menjadi momen yang tidak biasa, mengingat Elvy merupakan penyanyi yang selama ini dikaguminya.

"Senang bisa tampil bareng dengan penyanyi idola saya di video klip Banyak Anak Banyak Rejeki. Sesuatu banget pokoknya," ujar Oppie Kumis.

Bidik Kalangan Milenial dan Gen Z Selain mengandalkan nama besar Elvy Sukaesih, Black White Pictures juga menyiapkan pendekatan berbeda melalui lagu Jangan Ragu yang dibawakan Mario O'Brian bersama Mister Nobody.

Lagu tersebut diproyeksikan menjangkau pendengar yang lebih muda, terutama kalangan milenial dan Gen Z. Pemilihan Mario menjadi bagian dari upaya produser menghadirkan soundtrack yang tidak hanya dekat dengan penggemar musik dangdut, tapi juga mengikuti perkembangan selera musik generasi baru.

Fadli menjelaskan, strategi menghadirkan dua lagu dengan karakter berbeda memang dirancang agar film Banyak Anak Banyak Rejeki memiliki jangkauan penonton lebih luas.

"Harus kita akui, penonton film sekarang banyak didominasi anak muda. Karena itu, sudah sepatutnya kami menghadirkan soundtrack yang sesuai dengan selera generasi milenial dan Gen Z. Kami ingin film ini bisa diterima oleh berbagai kalangan dan lintas generasi," jelasnya.

Menurut Fadli, kekuatan soundtrack tidak berhenti pada seberapa populer sebuah lagu. Lebih dari itu, musik diharapkan mampu membangun rasa penasaran masyarakat terhadap film yang menjadi bagian dari proyek tersebut.