Keluarga Surya Saputra Terjerat Judi Online hingga Film Menang Untuk Kalah

JawaPos.com - Aktor Surya Saputra punya pengalaman pahit di keluarga besarnya dalam menghadapi kecanduan dan terjerat judi online (judol). Dia jadi tahu betul betapa 'neraka dunia' terjadi ketika ada keluarga yang mengalami peristiwa sangat pahit tersebut.

Surya Saputra sangat tahu sekaligus dapat merasakan bagaimana kecanduan judi online bisa menghancurkan kehidupan seseorang, bahkan bisa menyeret orang-orang terdekatnya ke dalam masalah yang serius.

"Salah satu keluarga besar saya kebetulan ada yang menjadi pelaku judi online dan korbannya keluarga besar, termasuk saya," ungkap Surya Saputra di bilangan Jakarta Selatan.

Pengalaman di dunia nyata tersebut membuat Surya Saputra langsung menerima tarawan untuk bermain film Menang Untuk Kalah yang juga mengangkat cerita tentang judi online.

"Ada bagian dari saudara saya ini yang saya bawa di karakter Bima. Dia orang baik, bukan orang jahat, tapi salah langkah. Karakter Bima itu plek ketiplek sama saudara saya," katanya.

Surya merasa memiliki kedekatan secara emosional dengan Bima, karakter kepala keluarga yang diperankannya dalam film Menang Untuk Kalah dan direncanakan tayang di bioskop Tanah Air mulai 19 November 2026.

"Karakter Bima ini butuh menggali yang lumayan dalam. Kita sebagai laki-laki pasti mau memberikan yang terbaik buat orang-orang yang kita sayang," ujar

Film Menang Untuk Kalah menceritakan tentang Bima, seorang kepala keluarga yang kehidupannya berubah setelah terjerat judi online sampai kehilangan banyak uang.

Kebiasaan tersebut membuat kondisi keuangannya jadi berantakan. Kecanduan judi online juga mengancam keharmonisan rumah tangga dan menghilangkan kepercayaan orang-orang yang selama ini menyayanginya.

Surya Saputra mengaku perlu melakukan pendalaman emosional untuk menghidupkan karakter Bima. Menurutnya, keinginan seorang laki-laki untuk memberikan kehidupan terbaik bagi keluarga merupakan sesuatu yang sangat manusiawi.

Terlepas dari beratnya tantangan emosional saat memerankan Bima, Surya Saputra mengaku menikmati proses produksi film Menang Untuk Kalah.