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Penulis: Abdul Rahman
Jumat, 13 November 2026 | 21.18 WIB

Podcast Agak Laen juga Bantah Terima Uang Ratusan Juta dari Proyek Kemenag

Manajemen podcast Agak Laen membantah terima uang ratusan juta rupiah dari salah satu program Kemenag. (YouTube: Agak Laen) - Image

Manajemen podcast Agak Laen membantah terima uang ratusan juta rupiah dari salah satu program Kemenag. (YouTube: Agak Laen)

JawaPos.com - Podcast PWK dan Titik Kumpul telah menyampaikan klarifikasi atas beredarnya kabar yang menyatakan menerima bayaran dari salah satu program Kementerian Agama (Kemenag) dengan nilai anggaran mencapai ratusan juta rupiah. 

Klarifikasi kedua PWK dan Titik Kumpul tersebut berisi bantahan atas angka bernilai fantastis yang beredar di media sosial.

Podcast Agak Laen juga menyampaikan klarifikasi melalui akun media sosial resminya guna meluruskan kabar yang beredar. Di sana, pihak manajemen secara tegas membantah job yang diterima terkait OTW Kemandirian Pesantren memiliki nilai sebesar Rp255,3 juta.

Agak Laen mengaku hanya menerima uang atas job ini sekitar Rp95 juta. Pekerjaan  tersebut diperoleh dari pihak ketiga, bukan melalui kontrak secara langsung dengan Kementerian Agama (Kemenag).

"Sama halnya dengan PWK dan Titik Kumpul (Tikum) dalam hal ini hanya berperan sebagai media promosi untuk program OTW Kemandirian Pesantren bersama Habib Jafar pada tayangan 25 November 2024 yang kami dapat dari pihak ketiga," ungkapnya.

Manajemen Agak Laen secara tegas membantah nominal yang beredar angkanya mencapai ratusan juta. Karena fakta yang diterimanya kurang dari Rp100 juta.

"Semoga klarifikasi ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan meluruskan informasi yang beredar," tandasnya.

Editor: Abdul Rahman
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owt kemandirian pesantren 2024agak laenpodcast

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