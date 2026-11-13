Bukan Tersudut, Abdur Arsyad Malah Senang Terjadi Kehebohan Proyek Kemenag Rp227 Juta

JawaPos.com - Podcast Titik Kumpul yang dipandu Abdur Arsyad dkk ikut menjadi sorotan publik setelah dikaitkan dengan proyek Kementerian Agama (Kemenag) senilai Rp227.550.000 pada 2024 silam.

Alih-alih merasa terganggu atau tersudutkan dengan kehebohan yang muncul di publik, Abdur Arsyad justru mengaku senang karena polemik itu memberinya kesempatan untuk menjelaskan persoalan secara terbuka ke publik.

"Sejujurnya saya senang sih teman-teman ada yang posting begini. Jadi kami bisa kasih contoh, begini loh cara menjelaskan polemik di masyarakat itu. Jelas, runut, tidak bertele-tele, tidak ada yang seolah-olah ditutup-tutupi," ujar Abdur Arsyad melalui video diunggah di akun Instagram pribadinya.

Proyek yang menjadi perbincangan berkaitan dengan program OTW Spesial Kemandirian Pesantren dari Kemenag pada tahun 2024. Nilai anggaran yang tercantum dalam informasi yang beredar di media sosial memunculkan pertanyaan dari publik.

Abdur menegaskan munculnya perhatian publik terhadap persoalan tersebut justru menjadi kesempatan untuk dirinya membuka persoalan secara terbuka. Dari kehebohan yang terjadi, dia juga merasa dapat memberikan contoh bagaimana sebuah polemik seharusnya dijelaskan, terutama oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan.

"Begini loh woi pemimpin, woi pemegang kewenangan, begini nih cara menjelaskan itu gampang. Kalau benar, menjelaskan gampang sekali tidak perlu takut," tuturnya.

Ia kemudian menantang pihak lain yang berkaitan dengan persoalan serupa untuk melakukan hal yang sama, yakni membuka informasi secara detail dan transparan kepada masyarakat.

"Berani tidak menjelaskan dengan cara seperti ini?" kata Abdur.

Abdur Arsyad Tegaskan Titik Kumpul Hanya Terima Rp100 Juta Seperti diberitakan sebelumnya, Abdur Arsyad memberikan penjelasan mengenai nominal uang yang diterima Titik Kumpul terkait proyek OTW Spesial Kemandirian Pesantren dari Kemenag.

Ia menegaskan, angka Rp227.550.000 yang beredar di publik bukanlah jumlah uang yang diterima oleh manajemen Podcast Titik Kumpul maupun para pengisi acaranya.

Titik Kumpul menerima pekerjaan ini melalui perantara atau pihak kedua yang mendapatkan pekerjaan dari proyek pemerintah. Dengan demikian, Titik Kumpul tidak berhubungan langsung dengan Kemenag dalam proses kerja sama tersebut.

"Tuah Kreasi itu dibayar Rp100 juta. Kalau tertulis di postingan itu kan Rp220 juta sekian, itu sih saya tidak paham ya," kata Abdur.

Abdur Arsyad menjelaskan, pihaknya tidak pernah mengikuti tender proyek pemerintah secara langsung. Skema pekerjaan yang dijalankan adalah pihak yang memenangkan tender kemudian menggandeng pihak ketiga untuk mengerjakan bagian tertentu dari proyek.

Dalam proyek OTW Spesial Kemandirian Pesantren, Podcast Titik Kumpul berada pada posisi sebagai pihak ketiga yang menerima pekerjaan melalui pihak kedua.

Kesepakatan pembayaran antara pihak kedua dengan Tuah Kreasi, menurut Abdur, sebesar Rp100 juta.

Dari nominal tersebut, terdapat sejumlah potongan sebelum uang dibagikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam produksi.

Abdur Arsyad memaparkan pembayaran Rp100 juta tersebut terlebih dahulu dipotong biaya manajemen sebesar 40 persen atau sekitar Rp40 juta. Setelah itu, masih ada pengeluaran untuk kebutuhan produksi sebesar Rp10 juta.

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